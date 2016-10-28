Тимур Жамалетдинов: "ЦСКА играл лучше "Спартака"

Нападающий ЦСКА Тимур Жамалетдинов после поражения от "Спартака" в матче 12-го тура молодежного первенства отметил, что его команде немного не повезло. Футболист добавил, что тренер армейцев Александр Гришин не ругал игроков после матча.

– Конечно, ЦСКА – "Спартак" – всегда важный матч, кто бы ни играл, молодежка или основа, – приводит "Р-Спорт" слова Жамалетдинова. – Матч неудачный для нас получился – проиграли, хотя и играли лучше, как я считаю. Пенальти не реализовали, пропустили два со "стандарта". Какие-то моменты тоже не реализовали, но это футбол. Тренер не ругал. Пенальти – всегда лотерея.

ЦСКА сохранил первую строчку в турнирной таблице.