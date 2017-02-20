Тигиев переведен в дубль "Анжи"

Защитник "Анжи" Георгий Тигиев переведен в молодежный состав команды. Ранее "СЭ сообщал, что игрок близок к переходу в "Спартак". В текущем чемпионате Тигиев провел 14 матчей.

– Да, тренируюсь с дублем, – говорит Тигиев.

– Что произошло?

– Не хочу об этом говорить.

– С переходом в "Спартак" история завершена?

– Не знаю, что и как. Я просто тренируюсь, а новости узнаю из интернета. Сам не в курсе.

– Из "Спартака" не связывались?

– Нет, этим занимается агент.

– До конца трансферного окна осталось 4 дня. Не в дубле же вы будете играть, вам ищут новую команду?

– Опять-таки, это дело агента. Я тренируюсь и жду, как что решится. (Сергей ЕГОРОВ)