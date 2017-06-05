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Терентьев подписал контракт с "Зенитом"

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Как стало известно "СЭ", бывший защитник "Ростова" Денис Терентьев подписал контракт с "Зенитом". 24-летний футболист – воспитанник академии петербургского клуба. В сезоне-2011/12 он сыграл 1 матч за сине-бело-голубых, а в следующем году был отправлен в аренду в "Томь". Последние два сезона Терентьев выступал за "Ростов".

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КОММЕНТАРИИ (7)
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egoshin-alex

Ломают кушами симпатичные команды. Сволочи...

17:30

Тот самый Зануда

Остальных прихватит Курбан.И останется в этом колхозе лишь коренной,донской казак Хорен Байрамян,да неувядающий Калачёв.

17:29

egoshin-alex

Скорее Семшов-2

17:27

Камбоджа Иванов

Ростов, нам будет тебя нехватать... Вот жалко их, ужасно!((((((

17:26

Фрэнки четыре пальца

Новосельцев-2?

17:24

Thomas_Boy_

Опять не Халк...(

17:19