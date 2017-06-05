Как стало известно "СЭ", бывший защитник "Ростова" Денис Терентьев подписал контракт с "Зенитом". 24-летний футболист – воспитанник академии петербургского клуба. В сезоне-2011/12 он сыграл 1 матч за сине-бело-голубых, а в следующем году был отправлен в аренду в "Томь". Последние два сезона Терентьев выступал за "Ростов".

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