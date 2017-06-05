Как стало известно "СЭ", бывший защитник "Ростова" Денис Терентьев подписал контракт с "Зенитом". 24-летний футболист – воспитанник академии петербургского клуба. В сезоне-2011/12 он сыграл 1 матч за сине-бело-голубых, а в следующем году был отправлен в аренду в "Томь". Последние два сезона Терентьев выступал за "Ростов".
egoshin-alex
Ломают кушами симпатичные команды. Сволочи...
17:30
Тот самый Зануда
Остальных прихватит Курбан.И останется в этом колхозе лишь коренной,донской казак Хорен Байрамян,да неувядающий Калачёв.
17:29
egoshin-alex
Скорее Семшов-2
17:27
Камбоджа Иванов
Ростов, нам будет тебя нехватать... Вот жалко их, ужасно!((((((
17:26
Фрэнки четыре пальца
Новосельцев-2?
17:24
Thomas_Boy_
Опять не Халк...(
17:19