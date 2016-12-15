"Спартак" рассматривает кандидатуру Луиза Адриану

По информации "СЭ", одним из вариантов усиления атаки "Спартака" в зимнее трансферное окно является форвард "Милана" Луиз Адриану.

29-летний бразильский форвард, которого "Милан" купил полтора года назад у "Шахтера" за 8 миллионов евро, не является в текущем сезоне футболистом основного сезона. Луиз Адриану в чемпионате-2016/17 провел 7 матчей (суммарно 120 минут), клуб готов расстаться с игроком за сумму около 7-8 миллионов евро. Ожидания игрока по зарплате составляют порядка 2,5-3 миллионов евро. "Спартак" же видит в Луизе Адриану игрока, который как минимум не слабее Зе Луиша. Еще одним плюсом бразильца является его длительная карьера в донецком "Шахтере" – в чемпионате Украины нападающий играл с 2007 по 2015-й годы. (Сергей ЕГОРОВ)