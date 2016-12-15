"Спартак" рассматривает кандидатуру Луиза Адриану

По информации "СЭ", одним из вариантов усиления атаки "Спартака" в зимнее трансферное окно является форвард "Милана" Луиз Адриану.
29-летний бразильский форвард, которого "Милан" купил полтора года назад у "Шахтера" за 8 миллионов евро, не является в текущем сезоне футболистом основного сезона. Луиз Адриану в чемпионате-2016/17 провел 7 матчей (суммарно 120 минут), клуб готов расстаться с игроком за сумму около 7-8 миллионов евро. Ожидания игрока по зарплате составляют порядка 2,5-3 миллионов евро. "Спартак" же видит в Луизе Адриану игрока, который как минимум не слабее Зе Луиша. Еще одним плюсом бразильца является его длительная карьера в донецком "Шахтере" – в чемпионате Украины нападающий играл с 2007 по 2015-й годы. (Сергей ЕГОРОВ)
Don
Тони Старк, папе то своему сообщил, что он был не прав, оставив тебя не на трусах?)))
01:23
Don
Тони Старк, о здорово остатки на трусах))) Как жизнь молодая? Совсем зачах на болотах?)))
01:21
Веравалер
Был хорош. Но не староват ли?
01:20
bvb1987
дорого за лавочника,и зарплату просит немалую
01:17
ЗЮК
Пиидорец,Тони Срак,UrodbI (завафлен Docpo4Ho),вы из одной кастрюли кал ели,судя по вашим комментариям.
01:08
Митяй Антибомж
Антонина, опять безобразничаешь, собака страшная? ))
01:05
Тони Старк
Люди чаще пользуйтесь ГАНами,что бы не рождались всякие ДОНы и прочая хрюкающая шушара)
01:00
Тони Старк
Don Товарищ свинье ГАН на следующей недели сдают в собственность клубу,так что убогим вроде тебя надо будет что нибудь новенькое придумать!Например то как мамка тебя в детстве мозгами обделила родив в пределах мкада)
00:59
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
целый зоопарк в срамтаке собирается. скоро турне по стране).
00:59
onlywhitespartak
Сомнительный персонаж если честно ...
00:58
PoulDreada
что, неужели не нашли кого нибудь постарше то за такие то деньжищи ?
00:57
Тони Старк
фернанду,теперь адриану все после луческу собирают,сами то только аппетитных танзанских блондинов находят)
00:56
Don
Пиитерец, мне кажется клоуны находятся в таборе на болотах, как дела на распил-помойке?))))
00:55
Пиитерец
Профессионалы из спартаковского цирка рассмотрели кандидатуру Адриану. Решили, что Лопырева симпатичнее.
00:50