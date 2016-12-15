00:35 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

"Спартак" рассматривает кандидатуру Луиза Адриану

ЛУИЗ АДРИАНУ. Фото REUTERS
ЛУИЗ АДРИАНУ. Фото REUTERS
0
0
0
14

По информации "СЭ", одним из вариантов усиления атаки "Спартака" в зимнее трансферное окно является форвард "Милана" Луиз Адриану.

29-летний бразильский форвард, которого "Милан" купил полтора года назад у "Шахтера" за 8 миллионов евро, не является в текущем сезоне футболистом основного сезона. Луиз Адриану в чемпионате-2016/17 провел 7 матчей (суммарно 120 минут), клуб готов расстаться с игроком за сумму около 7-8 миллионов евро. Ожидания игрока по зарплате составляют порядка 2,5-3 миллионов евро. "Спартак" же видит в Луизе Адриану игрока, который как минимум не слабее Зе Луиша. Еще одним плюсом бразильца является его длительная карьера в донецком "Шахтере" – в чемпионате Украины нападающий играл с 2007 по 2015-й годы. (Сергей ЕГОРОВ)

0
0
0
14
Материалы REN-TV

Сбитые "Гелендвагеном" в Москве близнецы оказались детьми сотрудников...

Ярмольник и Фоменко в Латвии заявили, что россияне "вульгарные и дикие...

Смертный полк Бильжо...

Трупоеды истории...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (14)
Войти, чтобы оставить комментарий

Don

Тони Старк, папе то своему сообщил, что он был не прав, оставив тебя не на трусах?)))

01:23

Don

Тони Старк, о здорово остатки на трусах))) Как жизнь молодая? Совсем зачах на болотах?)))

01:21

Веравалер

Был хорош. Но не староват ли?

01:20

bvb1987

дорого за лавочника,и зарплату просит немалую

01:17

ЗЮК

Пиидорец,Тони Срак,UrodbI (завафлен Docpo4Ho),вы из одной кастрюли кал ели,судя по вашим комментариям.

01:08

Митяй Антибомж

Антонина, опять безобразничаешь, собака страшная? ))

01:05

Тони Старк

Люди чаще пользуйтесь ГАНами,что бы не рождались всякие ДОНы и прочая хрюкающая шушара)

01:00

Тони Старк

Don Товарищ свинье ГАН на следующей недели сдают в собственность клубу,так что убогим вроде тебя надо будет что нибудь новенькое придумать!Например то как мамка тебя в детстве мозгами обделила родив в пределах мкада)

00:59

UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)

целый зоопарк в срамтаке собирается. скоро турне по стране).

00:59

onlywhitespartak

Сомнительный персонаж если честно ...

00:58

PoulDreada

что, неужели не нашли кого нибудь постарше то за такие то деньжищи ?

00:57

Тони Старк

фернанду,теперь адриану все после луческу собирают,сами то только аппетитных танзанских блондинов находят)

00:56

Don

Пиитерец, мне кажется клоуны находятся в таборе на болотах, как дела на распил-помойке?))))

00:55

Пиитерец

Профессионалы из спартаковского цирка рассмотрели кандидатуру Адриану. Решили, что Лопырева симпатичнее.

00:50

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ