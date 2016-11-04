"Спартак" провел тренировку на заснеженном поле в Томске

"Спартак" провел тренировку на стадионе "Труд" в Томске накануне матча 13-го тура с "Томью", сообщает пресс-служба клуба. Занятие было осложнено тем, что газон перед ним не успели полностью очистить от снега. Температура воздуха достигала минус 13 градусов.
Начало субботней игры красно-белых с томичами назначено на 11.00 по Москве. "Спартак" лидирует после 12 туров в премьер-лиге с 28 очками. "Томь" занимает предпоследнее место в турнирной таблице с 8 баллами.
Спартаковцы провели тренировку на стадионе "Труд". Игра с "Томью" в субботу, начало в 11:00 ❄⚽ pic.twitter.com/ofK2GFFjzH– FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 4 ноября 2016 г.
В Томске по полю надо бегать, а не ходить. ❄⚽ Иначе штраф. И замерзнешь. 😂 pic.twitter.com/XQnG5S6idp– FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 4 ноября 2016 г.
зенит-супер-чемпион
желудей то хоть нарыли?
20:15
Jean4
В общем-то, если Спартак потеряет там очки, отговорка уже найдена, будут кричать, что поле и погода помешали =)
19:52
Spartak-Online1
_Адекватный член,молодец! Красиво троллишь ватного!)))
19:42
dmitriys
Меркатор По-твоему Россия существует только до урала? А все остальное что бесплатная рабочая сила-(((
19:40
_Адекватный член.
Спартак не кони.Мы и по сугробам мячик погоняем.Зачем нам жизнь облегчать?
19:35
Spartak-Online1
Завтра хоккей будем смотреть.
19:31
Меркатор
Ну и зачем эта Томь нам всем нужна? Какой у нее резервный стадион?
19:20
Rasmus Teesalu
и зачем такой футбол? надо матч в Москву было переносить, а весной в томске играть. ну совсем тупые в рфпл сидят!
19:14