"Спартак" провел тренировку на заснеженном поле в Томске

"Спартак" провел тренировку на стадионе "Труд" в Томске накануне матча 13-го тура с "Томью", сообщает пресс-служба клуба. Занятие было осложнено тем, что газон перед ним не успели полностью очистить от снега. Температура воздуха достигала минус 13 градусов.

Начало субботней игры красно-белых с томичами назначено на 11.00 по Москве. "Спартак" лидирует после 12 туров в премьер-лиге с 28 очками. "Томь" занимает предпоследнее место в турнирной таблице с 8 баллами.