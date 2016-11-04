18:18 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

"Спартак" провел тренировку на заснеженном поле в Томске

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"Спартак" провел тренировку на стадионе "Труд" в Томске накануне матча 13-го тура с "Томью", сообщает пресс-служба клуба. Занятие было осложнено тем, что газон перед ним не успели полностью очистить от снега. Температура воздуха достигала минус 13 градусов.

Начало субботней игры красно-белых с томичами назначено на 11.00 по Москве. "Спартак" лидирует после 12 туров в премьер-лиге с 28 очками. "Томь" занимает предпоследнее место в турнирной таблице с 8 баллами. 

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КОММЕНТАРИИ (8)
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зенит-супер-чемпион

желудей то хоть нарыли?

20:15

Jean4

В общем-то, если Спартак потеряет там очки, отговорка уже найдена, будут кричать, что поле и погода помешали =)

19:52

Spartak-Online1

_Адекватный член,молодец! Красиво троллишь ватного!)))

19:42

dmitriys

Меркатор По-твоему Россия существует только до урала? А все остальное что бесплатная рабочая сила-(((

19:40

_Адекватный член.

Спартак не кони.Мы и по сугробам мячик погоняем.Зачем нам жизнь облегчать?

19:35

Spartak-Online1

Завтра хоккей будем смотреть.

19:31

Меркатор

Ну и зачем эта Томь нам всем нужна? Какой у нее резервный стадион?

19:20

Rasmus Teesalu

и зачем такой футбол? надо матч в Москву было переносить, а весной в томске играть. ну совсем тупые в рфпл сидят!

19:14

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