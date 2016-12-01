13:31 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

"Спартак" пригласит Карякина на матч с "Рубином"

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Генеральный директор "Спартака" Сергей Родионов подчеркнул, что красно-белые готовы пригласить гроссмейстера Сергея Карякина, который является болельщиком команды, на матч 17-го тура чемпионата России с "Рубином". В ночь на четверг в матче за звание чемпиона мира Карякин уступил норвежцу Магнусу Карлсену по итогам четырех партий на тай-брейке.

- Мы все болели за Сергея, он выступал очень хорошо и достойно, - приводит ТАСС слова Родионова. - Если у него остались силы, мы приглашаем его на матч чемпионата России против "Рубина". Надеемся, что в будущем Сергей возьмет реванш у Карлсена и завоюет мировую шахматную корону.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3830799

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КОММЕНТАРИИ (3)
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РусскийФракиец

kot Begemot Родионов никогда не сможет понять, что интеллектуалы с быдлом не общаются...---------------------Что бы ты небыдло знал, Карякин болельщик Спартака!

14:14

kot Begemot

Родионов никогда не сможет понять, что интеллектуалы с быдлом не общаются...

14:00

ЮКИ

Р. отомстит приглашением Карлсена!

13:59

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