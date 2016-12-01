"Спартак" пригласит Карякина на матч с "Рубином"

Генеральный директор "Спартака" Сергей Родионов подчеркнул, что красно-белые готовы пригласить гроссмейстера Сергея Карякина, который является болельщиком команды, на матч 17-го тура чемпионата России с "Рубином". В ночь на четверг в матче за звание чемпиона мира Карякин уступил норвежцу Магнусу Карлсену по итогам четырех партий на тай-брейке.

- Мы все болели за Сергея, он выступал очень хорошо и достойно, - приводит ТАСС слова Родионова. - Если у него остались силы, мы приглашаем его на матч чемпионата России против "Рубина". Надеемся, что в будущем Сергей возьмет реванш у Карлсена и завоюет мировую шахматную корону.