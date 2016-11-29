"Спартак" предлагает Боккетти снизить зарплату в полтора раза

"СЭ" выяснил, что какие факторы могут помешать защитнику Сальваторе Боккетти заключить новый контракт со "Спартаком". Напомним, что действующее соглашение итальянца, которому 30 ноября исполнится 30 лет, заканчивается в июне 2017 года, и сейчас стороны обсуждают возможность продолжения сотрудничества.
Красно-белые предлагают футболисту существенно снизить зарплату – сейчас жалованье Боккетти (порядка 2,7 миллиона евро в год) второе в команде после Промеса, в проекте нового договора заложена сумма около 1,4 миллиона в год. Пока игрок не соглашается на эти условия.
При этом сегодня турецкое издание fotospor.com распространило информацию о предметном интересе к Боккетти со стороны "Галатасарая" – по данным наших коллег, трансфер может состояться уже этой зимой.
"Галатасарай" хочет купить у "Спартака" Боккетти за 2 миллиона
Критик
2.7 миллиона??????? Асхабадзе наверное прилично в карман положил. 7.5 лямов рублей в месяц предлагают - он отказывается??? удачи в Галатасарае! в чем везло Спартаку в этом сезоне - так это в том что за фолы Бокетти в штрафной не давали пенальти почти в каждом матче где он участвовал
17:18
Alexis33
Blue-white эта статья касается команды и футболиста премьер лиги, про своё Дно читайте в разделе Первая лига,там же и обсуждайте)
17:13
Valdemarson
"...выяснил, что какие факторы...", ... 2.7 и 1.4 так-то не в полтора, а в два раза примерно. Опять безграмотная анонимка от СЭ. "В худой котомк поклав ржаное хлебо..." (с) Александр Иванов.
17:13
fedland
Вот пусть он вместе с таски, берут ткси и валят от нас в турцию. таких денег ему там точно не дадут. возраст...
16:36
blue-white!
Играл в Рубине хорошо, перешёл в секту и спёкся...
16:35
Platinum1991
Однозначно надо Боккетти УМЕНЬШАТЬ зарплату! Удивительно, как ему и кто ВЫБИЛ большие деньги - 2,7 лимона евро в год! За что??? Боккетти от силы играл на пол лимона не больше! А за то, что Боккетти отбывал ЦИРКОВОЙ НОМЕР на поле ему платили БЕШЕНЫЕ деньги! А если не нравится, так пусть уходит! Для Спартака это не такая уж большая потеря!
16:09
shpasic
очередной вброс?
15:46