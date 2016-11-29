15:25 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

"Спартак" предлагает Боккетти снизить зарплату в полтора раза

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"СЭ" выяснил, что какие факторы могут помешать защитнику Сальваторе Боккетти заключить новый контракт со "Спартаком". Напомним, что действующее соглашение итальянца, которому 30 ноября исполнится 30 лет, заканчивается в июне 2017 года, и сейчас стороны обсуждают возможность продолжения сотрудничества.

Красно-белые предлагают футболисту существенно снизить зарплату – сейчас жалованье Боккетти (порядка 2,7 миллиона евро в год) второе в команде после Промеса, в проекте нового договора заложена сумма около 1,4 миллиона в год. Пока игрок не соглашается на эти условия.

При этом сегодня турецкое издание fotospor.com распространило информацию о предметном интересе к Боккетти со стороны "Галатасарая" – по данным наших коллег, трансфер может состояться уже этой зимой.

"Галатасарай" хочет купить у "Спартака" Боккетти за 2 миллиона

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КОММЕНТАРИИ (7)
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Критик

2.7 миллиона??????? Асхабадзе наверное прилично в карман положил. 7.5 лямов рублей в месяц предлагают - он отказывается??? удачи в Галатасарае! в чем везло Спартаку в этом сезоне - так это в том что за фолы Бокетти в штрафной не давали пенальти почти в каждом матче где он участвовал

17:18

Alexis33

Blue-white эта статья касается команды и футболиста премьер лиги, про своё Дно читайте в разделе Первая лига,там же и обсуждайте)

17:13

Valdemarson

"...выяснил, что какие факторы...", ... 2.7 и 1.4 так-то не в полтора, а в два раза примерно. Опять безграмотная анонимка от СЭ. "В худой котомк поклав ржаное хлебо..." (с) Александр Иванов.

17:13

fedland

Вот пусть он вместе с таски, берут ткси и валят от нас в турцию. таких денег ему там точно не дадут. возраст...

16:36

blue-white!

Играл в Рубине хорошо, перешёл в секту и спёкся...

16:35

Platinum1991

Однозначно надо Боккетти УМЕНЬШАТЬ зарплату! Удивительно, как ему и кто ВЫБИЛ большие деньги - 2,7 лимона евро в год! За что??? Боккетти от силы играл на пол лимона не больше! А за то, что Боккетти отбывал ЦИРКОВОЙ НОМЕР на поле ему платили БЕШЕНЫЕ деньги! А если не нравится, так пусть уходит! Для Спартака это не такая уж большая потеря!

16:09

shpasic

очередной вброс?

15:46

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