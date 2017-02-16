20:48 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

"Спартак" обыграл "Олесунн"

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"Спартак" в товарищеском матче на сборе в Испании победил "Олесунн" - 3:1. В составе красно-белых голами отметились Луиз Адриану, Роман Зобнин и Квинси Промес.

Товарищеский матч

"СПАРТАК" (Россия) - "Олесунн" (Норвегия) - 3:1 (2:0)

Голы: Луиз Адриану, 10 (1:0). Зобнин, 38 (2:0). Трандарсон, 72 (2:1). Промес, 82 (3:1).

"Спартак": Песьяков, Маурисиу, Кутепов, Джикия, Ещенко, Зобнин, Фернанду, Глушаков, Самедов (Мельгарехо, 46), Луиз Адриану (Промес, 46), Зе Луиш (Попов, 64).

"Олесунн": А.Ли, Арнарсон, Рамстейн, Гретарссон (Мянтюля, 77), Киркесков, Гиаси, Риисе, Карлсен, Трандарсон, Бериша, Мос.

16 февраля. Ла-Линеа-де-ла-Консепсион. Municipal La Linea.

Трансляция матча "Спартак" – "Олесунн"

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КОММЕНТАРИИ (8)
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yulik

На ball-king.ru сегодня предсказали очередной выигрышный матч. А ты и дальше сливай деньги в БК полагаясь на одну свою интуицию.

21:20

Gomer8888

забил Самедов или Зобнин?

21:07

shpasic

но странное резюме о каком-то "классе" после ПСЖ-Барса, Реал-Наполи и Бавария-Арсенал. гораздо ближе к Краснодару с Фенером.

21:04

Jean4

С обороной нужно что-то делать, понятно, что к возобновлению чемпионата нагрузки спадут. Но с такой игрой из Краснодара можно уехать с полной авоськой мячей.

21:03

Айртон

На классе!)) Отрадно, что Луиз забивает в 4 матчах из 4!))

21:02

сабзеро

прочитал "обрыгал"

21:01

shpasic

хаха! получили бюджетные нахлебники! посмотрим, как вы теперь сможете победить какой-то хилый Андерлехт после такого!

20:56

Фесстиваль

Новость дня!

20:53

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