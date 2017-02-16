"Спартак" обыграл "Олесунн"

"Спартак" в товарищеском матче на сборе в Испании победил "Олесунн" - 3:1. В составе красно-белых голами отметились Луиз Адриану, Роман Зобнин и Квинси Промес.
Товарищеский матч
"СПАРТАК" (Россия) - "Олесунн" (Норвегия) - 3:1 (2:0)
Голы: Луиз Адриану, 10 (1:0). Зобнин, 38 (2:0). Трандарсон, 72 (2:1). Промес, 82 (3:1).
"Спартак": Песьяков, Маурисиу, Кутепов, Джикия, Ещенко, Зобнин, Фернанду, Глушаков, Самедов (Мельгарехо, 46), Луиз Адриану (Промес, 46), Зе Луиш (Попов, 64).
"Олесунн": А.Ли, Арнарсон, Рамстейн, Гретарссон (Мянтюля, 77), Киркесков, Гиаси, Риисе, Карлсен, Трандарсон, Бериша, Мос.
16 февраля. Ла-Линеа-де-ла-Консепсион. Municipal La Linea.
yulik
На ball-king.ru сегодня предсказали очередной выигрышный матч. А ты и дальше сливай деньги в БК полагаясь на одну свою интуицию.
21:20
Gomer8888
забил Самедов или Зобнин?
21:07
shpasic
но странное резюме о каком-то "классе" после ПСЖ-Барса, Реал-Наполи и Бавария-Арсенал. гораздо ближе к Краснодару с Фенером.
21:04
Jean4
С обороной нужно что-то делать, понятно, что к возобновлению чемпионата нагрузки спадут. Но с такой игрой из Краснодара можно уехать с полной авоськой мячей.
21:03
Айртон
На классе!)) Отрадно, что Луиз забивает в 4 матчах из 4!))
21:02
сабзеро
прочитал "обрыгал"
21:01
shpasic
хаха! получили бюджетные нахлебники! посмотрим, как вы теперь сможете победить какой-то хилый Андерлехт после такого!
20:56
Фесстиваль
Новость дня!
20:53