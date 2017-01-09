16:45 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

"Спартак" нацелился на чемпиона Европы-2016

10 июля. Сен-Дени. Бруну АЛВЕШ, ПЕПЕ, Жозе ФОНТИ и КРИШТИАНУ РОНАЛДУ празднуют победу на Euro-2016. Фото REUTERS
10 июля. Сен-Дени. Бруну АЛВЕШ, ПЕПЕ, Жозе ФОНТИ и КРИШТИАНУ РОНАЛДУ празднуют победу на Euro-2016. Фото REUTERS
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Как стало известно "СЭ", "Спартак" в зимнее трансферное окно рассчитывает усилить оборону за счет приобретения центрального защитника "Саутгемптона" Жозе Фонти.

 
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Недавно 33-летний футболист подал в свой клуб трансферный запрос, чтобы получить разрешение на ведение переговоров с другими командами.

Напомним, капитан "святых" летом прошлого года стал чемпионом Европы: он провел в основном составе все матчи плей-офф. Фонти в текущем сезоне английской премьер-лиги провел 17 матчей. По сведениям transfermarkt.de, его контракт истекает летом 2018 года, а трансферная стоимость оценивается в 6 миллионов евро.

При этом селекционеры лидера РФПЛ контактировали и с представителями защитника "Челси" Бранислава Ивановича. В этом чемпионате Англии 32-летний серб принял участие в 13 встречах, далеко не всегда попадая в стартовый состав. Однако это сделка маловероятна – у Ивановича есть вариант в Китае, где условия личного соглашения явно превосходят то, что могут предложить москвичи. (Вячеслав КОРОТКИН)

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КОММЕНТАРИИ (6)
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King's Bounty IIII

Возраст Христа !

17:17

Урал Батыр

33 года, центральный защитник! Вы с ума сошли? По-моему в Спартаке их хватает сейчас.

16:59

fedland

Почитаешь новости о трансферах Спартака, и понимаешь, возрастная категория трансферных покупок 30+...)))

16:59

Darkman79

Зачем этот старпер упал,лучше Пуцко наигрывать

16:59

Jean4

33 летний "святой"? Эх, Федун куда же тебя понесло. =)))

16:58

баламошка

Роналду?

16:55

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