"Спартак" нацелился на чемпиона Европы-2016

Как стало известно "СЭ", "Спартак" в зимнее трансферное окно рассчитывает усилить оборону за счет приобретения центрального защитника "Саутгемптона" Жозе Фонти.

Недавно 33-летний футболист подал в свой клуб трансферный запрос, чтобы получить разрешение на ведение переговоров с другими командами.

Напомним, капитан "святых" летом прошлого года стал чемпионом Европы: он провел в основном составе все матчи плей-офф. Фонти в текущем сезоне английской премьер-лиги провел 17 матчей. По сведениям transfermarkt.de, его контракт истекает летом 2018 года, а трансферная стоимость оценивается в 6 миллионов евро.

При этом селекционеры лидера РФПЛ контактировали и с представителями защитника "Челси" Бранислава Ивановича. В этом чемпионате Англии 32-летний серб принял участие в 13 встречах, далеко не всегда попадая в стартовый состав. Однако это сделка маловероятна – у Ивановича есть вариант в Китае, где условия личного соглашения явно превосходят то, что могут предложить москвичи. (Вячеслав КОРОТКИН)