СМИ: "Локомотив" готов приобрести у "Спартака" Мельгарехо

Нападающий "Спартака" Лоренсо Мельгарехо может перейти в "Локомотив", утверждает портал Hoy. Отмечается, что железнодорожники уже пытались приобрести парагвайца перед его переходом в "Спартак" из "Кубани", и до закрытия зимнего трансферного окна вновь попытаются заполучить форварда.

В сезоне-2016/17 Мельгарехо принял участие в 14 матчах и только две игры провел на поле целиком.