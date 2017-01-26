СМИ: "Локомотив" готов приобрести у "Спартака" Мельгарехо

Нападающий "Спартака" Лоренсо Мельгарехо может перейти в "Локомотив", утверждает портал Hoy. Отмечается, что железнодорожники уже пытались приобрести парагвайца перед его переходом в "Спартак" из "Кубани", и до закрытия зимнего трансферного окна вновь попытаются заполучить форварда.
В сезоне-2016/17 Мельгарехо принял участие в 14 матчах и только две игры провел на поле целиком.
wasp00000
А готов ли Спартак его продать?Этот вопрос главнее!
13:51 26 января
zenit08
Летом можно продать. Но не сейчас. Для обоймы он очень даже неплох.
13:08 26 января
Семь ветров
Наконец то, пора Мельгарехе отправится в клуб своего уровня, осталось выжать максимум из локомотовских гениев, именно по сценарию самедовскому, но в отличии от слабоумных не отправляя игрока в дубль ради снижения цены. ))
13:06 26 января
Ruakiao
Где в статье написано прро 5 лямов??Откуда такие цифры?? Читали контракт Лоренсо??
13:00 26 января
playto
речь идет о игроке на 6 лет моложе Самедова + универсальном игроке, так что 5-6 лямов вполне себе цена
12:27 26 января
lokofanat
5 лямов?! Есть такая старинная изба, фигвам называется. По самедовскому сценарию. Только в этот раз речь идёт не о игроке сборной РФ с паспортом, так что 2 ляма в зубы максимум.
12:12 26 января
pravda1979
Тот случай, когда всех абсолютно все может устроить. Вполне допускаю, что в Локо у Семина он раскроется.
11:56 26 января
Старожил футбола
5 миллионов отступных! Причем, 1 миллион платит лично Семин Юрии и дает слово, что сошлет бывшего спартаковца в дубль. Раз у СЮП такая аллергия на Спартак))
11:56 26 января
maxcds
Мельгарехо - отличный футболер! очень жаль, что у него не получается в Спартаке((
11:06 26 января
Sudden Finger
пффф! 5 лямов! :-)
11:04 26 января
russell25
Так и не вписался
11:01 26 января
Antonio85
Срочно сдать!
10:51 26 января
Darkman79
Пущай забирают,толку от него ноль,только зарплату получает зря,лучше из молодежки кого то привлечь к основе
10:22 26 января