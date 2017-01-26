10:09 26 января | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

СМИ: "Локомотив" готов приобрести у "Спартака" Мельгарехо

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Нападающий "Спартака" Лоренсо Мельгарехо может перейти в "Локомотив", утверждает портал Hoy. Отмечается, что железнодорожники уже пытались приобрести парагвайца перед его переходом в "Спартак" из "Кубани", и до закрытия зимнего трансферного окна вновь попытаются заполучить форварда.

В сезоне-2016/17 Мельгарехо принял участие в 14 матчах и только две игры провел на поле целиком.

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КОММЕНТАРИИ (13)
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wasp00000

А готов ли Спартак его продать?Этот вопрос главнее!

13:51 26 января

zenit08

Летом можно продать. Но не сейчас. Для обоймы он очень даже неплох.

13:08 26 января

Семь ветров

Наконец то, пора Мельгарехе отправится в клуб своего уровня, осталось выжать максимум из локомотовских гениев, именно по сценарию самедовскому, но в отличии от слабоумных не отправляя игрока в дубль ради снижения цены. ))

13:06 26 января

Ruakiao

Где в статье написано прро 5 лямов??Откуда такие цифры?? Читали контракт Лоренсо??

13:00 26 января

playto

речь идет о игроке на 6 лет моложе Самедова + универсальном игроке, так что 5-6 лямов вполне себе цена

12:27 26 января

lokofanat

5 лямов?! Есть такая старинная изба, фигвам называется. По самедовскому сценарию. Только в этот раз речь идёт не о игроке сборной РФ с паспортом, так что 2 ляма в зубы максимум.

12:12 26 января

pravda1979

Тот случай, когда всех абсолютно все может устроить. Вполне допускаю, что в Локо у Семина он раскроется.

11:56 26 января

Старожил футбола

5 миллионов отступных! Причем, 1 миллион платит лично Семин Юрии и дает слово, что сошлет бывшего спартаковца в дубль. Раз у СЮП такая аллергия на Спартак))

11:56 26 января

maxcds

Мельгарехо - отличный футболер! очень жаль, что у него не получается в Спартаке((

11:06 26 января

Sudden Finger

пффф! 5 лямов! :-)

11:04 26 января

russell25

Так и не вписался

11:01 26 января

Antonio85

Срочно сдать!

10:51 26 января

Darkman79

Пущай забирают,толку от него ноль,только зарплату получает зря,лучше из молодежки кого то привлечь к основе

10:22 26 января

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