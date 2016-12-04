Шкулетич попрощался с Самедовым

Полузащитник "Локомотива" Петар Шкулетич попрощался со своим одноклубником Александром Самедовым, который близок к переходу в "Спартак". Ранее "СЭ" сообщал, что хавбек подпишет контракт с красно-белыми на 2,5 года и будет зарабатывать порядка 1,8 миллиона евро в год. Главный тренер железнодорожников Юрий Семин перевел Самедова в дубль. По словам наставника, ему не понравилось, как игрок тренировался и обзался с ним.

"Брат, ты один из редких игроков, у кого есть характер и кто отвечает за свои слова и поступки. Мне было приятно быть с тобой в одной команде. Ты настоящий мужик и человек. Желаю тебе самого лучшего в жизни и успехов в дальнейшей карьере", - написал Шкулетич в Instagram.