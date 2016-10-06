Сергей Прядкин: "Много спорных эпизодов возникает в футболе, нужна методика оценки судей"

Президент РФПЛ Сергей Прядкин отметил, что масса спорных эпизодов возникает в российском футболе, связанных с судейством, поэтому необходимо внедрение единой методики формирования оценки работы рефери.

Напомним, сегодня глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Валентин Иванов подал в отставку со своего поста. Один из последних судейских скандалов в премьер-лиге был связан с судейством Сергея Иванова на матче 9-го тура чемпионата России между "Зенитом" и "Спартаком".

– Мы никогда не вмешивались в работу судей и не собираемся вмешиваться, но хотелось бы иметь более полную информацию по поводу работы руководства департамента с судьями, реакции на те или иные ошибки, – цитирует "Р-Спорт" Прядкина. – Мы не собираемся влиять на оценки судей, но очень много спорных моментов возникает и должна быть единая методика формирования оценки, и этот процесс должен быть более открытым. Но я говорю об информационном контексте. Без вмешательства клубов и лиг в работу судей.