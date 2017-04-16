Сергей Горлукович: "Зачем выпускать на поле Ивановича? Это не чемпионат Белоруссии"

Бывший защитник "Спартака" Сергей Горлукович после матча красно-белых в 23-м туре чемпионата России против "Зенита" (2:1) раскритиковал выступление защитника питерцев Бранислава Ивановича. Также Горлукович высказал мнение, что "Зенит" "превращается в середняка".

– Грустно, когда из топ-клуба с таким бюджетом и возможностями "Зенит" превращается в середняка, – сказал Горлукович. – Даже не в середняка, а в какую-то банду. Это безобразие, ей богу. Сбор людей. Как можно до такого опуститься... А уж про Бранислава Ивановича я вообще молчу.

– А что Иванович?

– Человек получает такие деньги – миллионы. Лучше его тогда вообще не выпускайте на поле! Не надо позориться. Это вообще-то чемпионат России, а не чемпионат Белоруссии. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

"СЭ" вел текстовую трансляцию матча "Спартак" - "Зенит"