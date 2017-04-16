Сергей Горлукович: "Зачем выпускать на поле Ивановича? Это не чемпионат Белоруссии"

Бывший защитник "Спартака" Сергей Горлукович после матча красно-белых в 23-м туре чемпионата России против "Зенита" (2:1) раскритиковал выступление защитника питерцев Бранислава Ивановича. Также Горлукович высказал мнение, что "Зенит" "превращается в середняка".
– Грустно, когда из топ-клуба с таким бюджетом и возможностями "Зенит" превращается в середняка, – сказал Горлукович. – Даже не в середняка, а в какую-то банду. Это безобразие, ей богу. Сбор людей. Как можно до такого опуститься... А уж про Бранислава Ивановича я вообще молчу.
– А что Иванович?
– Человек получает такие деньги – миллионы. Лучше его тогда вообще не выпускайте на поле! Не надо позориться. Это вообще-то чемпионат России, а не чемпионат Белоруссии. (Виталий АЙРАПЕТОВ)
ziggy1976
Серега молоток))) Серега в форме)))
00:06
баламошка
Зачем дедушка обижает чемпионат Белараши? Не надо злить белорусский флот!
23:48 16 апреля