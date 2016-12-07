Сергей Горлукович: "Каррера навел порядок в "Спартаке"

Бывший защитник "Спартака" Сергей Горлукович в интервью "СЭ" отметил, что главный тренер красно-белых Массимо Каррера помог команде обрести стабильность. По его словам, спартаковцы провели первую часть сезона без срывов, за исключением матчей в Самаре и Оренбурге.

– С оптимизмом смотрите на перспективы "Спартака" в этом сезоне?

– Реально смотрю на вещи. Могу сказать одно. Молодцы. Прошли первую часть сезона стабильно, без срывов. Исключение составляют лишь матчи в Самаре и в Оренбурге, где качество игры напоминало прежний "Спартак"… Но в целом сработали здорово.

– Ждем продолжения весной?

– Если вы поднимете мои интервью, я всегда говорил, что с этим составом надо бороться не за пятое место и радоваться, рвать на себе майки, а претендовать на Лигу чемпионов. Не меньше. Вот так сейчас и получается.

– Каррерой полностью довольны?

– Да мне не надо быть довольным Каррерой. Это дело Федуна. От моей удовлетворенности работой итальянца у меня в кармане ничего не прибавится…

– Но со стороны плоды его работы видны невооруженным взглядом?

– Со стороны его работа вообще-то была видна уже через месяц. Он сделал то, что не удавалось людям за последние пять лет.

– Что именно?

– Всего два момента. Во-первых, при нем команда играет все 90 минут, а не 70, как было раньше, а потом умирала…

– Второй момент?

– Отсутствует хаос в обороне. Раньше соперники имели за игру по семь-восемь моментов. Сейчас порой у ворот красно-белых создают два момента, а то и полумомент. Вот и все. Каррера эти вещи подтянул. Появилась стабильность и результат. (Виталий АЙРАПЕТОВ)