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Савелий Мышалов: "Зе Луиш не успеет восстановиться к дерби с ЦСКА"

ЗЕ ЛУИШ. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
ЗЕ ЛУИШ. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
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Бывший врач сборной СССР и "Локомотива" Савелий Мышалов высказался по поводу сроков восстановления нападающего "Спартака" Зе Луиша. Сегодня, напомним, стало известно, что у форварда диагностирован частичный разрыв наружной боковой связки и сухожилия подколенной мышцы. Однако операции, по словам пресс-службы москвичей, нападающему не потребуется.

– Операция в данном случае, действительно, не нужна. Сроки восстановления – в пределах месяца. Но к дерби с ЦСКА (матч состоится 29 октября) Зе Луиш не восстановится. Двух недель недостаточно. Здесь минимум нужно три недели для реабилитации, – сказал Мышалов. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Вслед за Промесом травму получил Зе Луиш

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