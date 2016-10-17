Савелий Мышалов: "Зе Луиш не успеет восстановиться к дерби с ЦСКА"

Бывший врач сборной СССР и "Локомотива" Савелий Мышалов высказался по поводу сроков восстановления нападающего "Спартака" Зе Луиша. Сегодня, напомним, стало известно, что у форварда диагностирован частичный разрыв наружной боковой связки и сухожилия подколенной мышцы. Однако операции, по словам пресс-службы москвичей, нападающему не потребуется.

– Операция в данном случае, действительно, не нужна. Сроки восстановления – в пределах месяца. Но к дерби с ЦСКА (матч состоится 29 октября) Зе Луиш не восстановится. Двух недель недостаточно. Здесь минимум нужно три недели для реабилитации, – сказал Мышалов. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Вслед за Промесом травму получил Зе Луиш