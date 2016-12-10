Ромулу улетел из Москвы с 16 чемоданами

"Фламенго" заинтересован в приобретении полузащитника "Спартака" Ромулу, но бразильский клуб не хочет платить за 26-летнего футболиста большие деньги, утверждает TomarTV. Трансферная стоимость серебряного призера Олимпиады в Лондоне оценивается в 17 миллионов реалов (порядка 4,7 миллиона евро).

"Фламенго" намерен договориться с Ромулу о досрочном расторжении контракта с красно-белыми, который истекает 30 июня 2017 года. Отмечается, что футболист прибыл из Москвы в Бразилию с 16 чемоданами.

За "Спартак" Ромулу выступает с 2012 года, в нынешнем сезоне он провел 8 матчей в чемпионате России и по одному в Лиге Европы и Кубке России.