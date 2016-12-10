Ромулу улетел из Москвы с 16 чемоданами

"Фламенго" заинтересован в приобретении полузащитника "Спартака" Ромулу, но бразильский клуб не хочет платить за 26-летнего футболиста большие деньги, утверждает TomarTV. Трансферная стоимость серебряного призера Олимпиады в Лондоне оценивается в 17 миллионов реалов (порядка 4,7 миллиона евро).
"Фламенго" намерен договориться с Ромулу о досрочном расторжении контракта с красно-белыми, который истекает 30 июня 2017 года. Отмечается, что футболист прибыл из Москвы в Бразилию с 16 чемоданами.
За "Спартак" Ромулу выступает с 2012 года, в нынешнем сезоне он провел 8 матчей в чемпионате России и по одному в Лиге Европы и Кубке России.
Ботаникум
Матрёшек, небось, набрал на продажу "донам-педрам"! Вот тебе и "рабыня-изаура"!?
15:45
psv57
Весь "спартаковский дух" забрал?
15:28
Безграмотный
Ромула, жаль что так и не заиграл эта травма. Пока лишь в пямяти, гол барсе, хорошая игра, травма и случайный, но красивый пас Зе Луишу в матче с цска.... Здоровья тебе.
15:15
alexandr1980
скатертью дорога...
15:13
serzheo
Черный "нал" вывез, стопудово)))
15:09
shpasic
в что в чемоданах? термосы с тарасовским борщом?
14:58
баламошка
Человек-чемодан.
14:55
merniloskut
Иди Ромуло с миром, пока за тебя хоть что-то дают!
14:51
Andre_Saratov
Чемодан-вокзал-Рио)
14:48