14:40 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Ромулу улетел из Москвы с 16 чемоданами

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"Фламенго" заинтересован в приобретении полузащитника "Спартака" Ромулу, но бразильский клуб не хочет платить за 26-летнего футболиста большие деньги, утверждает TomarTV. Трансферная стоимость серебряного призера Олимпиады в Лондоне оценивается в 17 миллионов реалов (порядка 4,7 миллиона евро).

"Фламенго" намерен договориться с Ромулу о досрочном расторжении контракта с красно-белыми, который истекает 30 июня 2017 года. Отмечается, что футболист прибыл из Москвы в Бразилию с 16 чемоданами.

За "Спартак" Ромулу выступает с 2012 года, в нынешнем сезоне он провел 8 матчей в чемпионате России и по одному в Лиге Европы и Кубке России.

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КОММЕНТАРИИ (9)
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Ботаникум

Матрёшек, небось, набрал на продажу "донам-педрам"! Вот тебе и "рабыня-изаура"!?

15:45

psv57

Весь "спартаковский дух" забрал?

15:28

Безграмотный

Ромула, жаль что так и не заиграл эта травма. Пока лишь в пямяти, гол барсе, хорошая игра, травма и случайный, но красивый пас Зе Луишу в матче с цска.... Здоровья тебе.

15:15

alexandr1980

скатертью дорога...

15:13

serzheo

Черный "нал" вывез, стопудово)))

15:09

shpasic

в что в чемоданах? термосы с тарасовским борщом?

14:58

баламошка

Человек-чемодан.

14:55

merniloskut

Иди Ромуло с миром, пока за тебя хоть что-то дают!

14:51

Andre_Saratov

Чемодан-вокзал-Рио)

14:48

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