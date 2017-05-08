18:08 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Роман Зобнин: "Россия - это "Спартак"

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Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин отметил, что долго думал над предложением красно-белых о переходе из "Динамо". Минувшим днем "Зенит" в матче 27-го тура чемпионата России уступил "Тереку" (0:1), и за три тура до конца первенства отстает от красно-белых на 11 очков. Таким образом, питерцы лишились математической возможности опередить красно-белых в турнирной таблице. Днем ранее этой же возможности лишился занимающий второе место ЦСКА.

– Переход в "Спартак"? Я долго думал над этим, – цитирует "Спорт FM" Зобнина. – "Спартак" – самая популярная команда страны. Я это действительно почувствовал, когда перешёл в команду. Это заключается в их болельщиках, которые постоянно поддерживают нас. Россия – это "Спартак".

Дополнительная информация

http://sportfm.ru/news/zobnin-spartak-samaya-populyarnaya-komanda-strany.html

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 27-й тур. "Спартак" - чемпион!
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КОММЕНТАРИИ (16)
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YurovTheBest

государство это я...

19:06

bond1951

а как же воспитавшее тебя ДИНАМО хотя бы ничего не говорил сошел бы за умного подфартило один раз а вою.......

19:02

Хряк

"РОССИЯ - ЭТО "СПАРТАК"--------- ЭТО АКСИОМА !!!

19:01

RW.irk

30 лет за ЦСКА! RW.irk - И ты туда же? Видать, это заразно. :-DDD ----------------- Что именно?

19:00

Supostat

Молодец, Роман, чемпион

18:57

30 лет за ЦСКА!

RW.irk - И ты туда же? Видать, это заразно. :-DDD

18:53

KoHb-83

вот откуда такие далпаепы берутся? геша орлов решает за весь Питер,этот чудик за всю Россию,секта правда взяла выше,за весь народ говорит

18:53

30 лет за ЦСКА!

А харя не треснет??!

18:51

эстонский армеец

Молодой спартачок-дурачёк. Мог бы ещё добавить - Москва - это Россия или Путин - это Россия. Как только начнут играть в ЛЧ - сразу узнает о "Спартаке" настоящие российские слова.))

18:50

RW.irk

А че не так он сказал?)

18:42

marksan

Сколько же он принял на грудь, что бред нести начал? Второй Кокорин растёт?

18:38

VVSh71

секта и только. кто ни попадёт туда-хана. динамо вылетело и этот душу дьяволу продал.

18:36

Помощник Президента

И тут Остапа понесло...

18:26

Bibigon2000

хоть свиного мозга займите этому.... поросенку

18:26

Ю.Ю.

Это вирус)))

18:22

Юрий Александрович

И тут Рома понесло. В Зенит не перейду, а кто его возьмет. Россия это Спартак. Звезду поймал???

18:17