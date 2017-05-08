Роман Зобнин: "Россия - это "Спартак"

Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин отметил, что долго думал над предложением красно-белых о переходе из "Динамо". Минувшим днем "Зенит" в матче 27-го тура чемпионата России уступил "Тереку" (0:1), и за три тура до конца первенства отстает от красно-белых на 11 очков. Таким образом, питерцы лишились математической возможности опередить красно-белых в турнирной таблице. Днем ранее этой же возможности лишился занимающий второе место ЦСКА.
– Переход в "Спартак"? Я долго думал над этим, – цитирует "Спорт FM" Зобнина. – "Спартак" – самая популярная команда страны. Я это действительно почувствовал, когда перешёл в команду. Это заключается в их болельщиках, которые постоянно поддерживают нас. Россия – это "Спартак".
Дополнительная информация
http://sportfm.ru/news/zobnin-spartak-samaya-populyarnaya-komanda-strany.html
YurovTheBest
государство это я...
19:06
bond1951
а как же воспитавшее тебя ДИНАМО хотя бы ничего не говорил сошел бы за умного подфартило один раз а вою.......
19:02
Хряк
"РОССИЯ - ЭТО "СПАРТАК"--------- ЭТО АКСИОМА !!!
19:01
RW.irk
30 лет за ЦСКА! RW.irk - И ты туда же? Видать, это заразно. :-DDD ----------------- Что именно?
19:00
Supostat
Молодец, Роман, чемпион
18:57
30 лет за ЦСКА!
RW.irk - И ты туда же? Видать, это заразно. :-DDD
18:53
KoHb-83
вот откуда такие далпаепы берутся? геша орлов решает за весь Питер,этот чудик за всю Россию,секта правда взяла выше,за весь народ говорит
18:53
30 лет за ЦСКА!
А харя не треснет??!
18:51
эстонский армеец
Молодой спартачок-дурачёк. Мог бы ещё добавить - Москва - это Россия или Путин - это Россия. Как только начнут играть в ЛЧ - сразу узнает о "Спартаке" настоящие российские слова.))
18:50
RW.irk
А че не так он сказал?)
18:42
marksan
Сколько же он принял на грудь, что бред нести начал? Второй Кокорин растёт?
18:38
VVSh71
секта и только. кто ни попадёт туда-хана. динамо вылетело и этот душу дьяволу продал.
18:36
Помощник Президента
И тут Остапа понесло...
18:26
Bibigon2000
хоть свиного мозга займите этому.... поросенку
18:26
Ю.Ю.
Это вирус)))
18:22
Юрий Александрович
И тут Рома понесло. В Зенит не перейду, а кто его возьмет. Россия это Спартак. Звезду поймал???
18:17