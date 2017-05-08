Роман Зобнин: "Россия - это "Спартак"

Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин отметил, что долго думал над предложением красно-белых о переходе из "Динамо". Минувшим днем "Зенит" в матче 27-го тура чемпионата России уступил "Тереку" (0:1), и за три тура до конца первенства отстает от красно-белых на 11 очков. Таким образом, питерцы лишились математической возможности опередить красно-белых в турнирной таблице. Днем ранее этой же возможности лишился занимающий второе место ЦСКА.

– Переход в "Спартак"? Я долго думал над этим, – цитирует "Спорт FM" Зобнина. – "Спартак" – самая популярная команда страны. Я это действительно почувствовал, когда перешёл в команду. Это заключается в их болельщиках, которые постоянно поддерживают нас. Россия – это "Спартак".