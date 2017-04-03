Роман Зобнин: "Наконец я забил в официальном матче за "Спартак"

Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин после победы над "Оренбургом" (3:2) в матче 21-го тура чемпионата России отметил, что его команда может играть лучше. Хавбек добавил, что рад забить за красно-белых – игрок оформил дубль.

– Наконец я забил в официальном матче, – сказал Зобнин. – Эмоций у меня больше положительных, потому что удалось победить в тяжелой встрече. Мы можем играть лучше. У нас было много индивидуальных ошибок. Не знаю, с чем это связано. Может, с тем, что много ребят играло в сборной. Очень рад, что удалось победить. Это очень важные три очка. Теперь у нас отрыв шесть очков. Рад, что все так закончилось.

– Что случилось после второго мяча, когда вы забили? Вы просили замену.

– Упал на газон плечом. Сейчас вроде все нормально.

– При счете 2:2 были сомнения в успехе или знали, что забьете?

– Моменты мы создавали, и была чуйка, что можем забить еще и победить.

– Можно ли связать этот фарт с Массимо Каррерой, что он вас так заряжает?

– Фарт можно связать с командой, что она воплотилась в коллектив.

– Помните, когда последний раз забивали дубль, и было ли такое, чтобы оба мяча отправляли в ворота головой?

– Я в официальных матчах забил до этого только два мяча. И еще два сейчас. Теперь ждите через год.

– Но тогда только дубль.

– Дай бог.

– А головой забили впервые?

– Да, впервые. ( Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)