Роман Павлюченко: "Снежки? Считаю, что надо остановить игру и присудить "Уралу" три очка"

Нападающий "Урала" Роман Павлюченко в эфире канала "Наш футбол" в перерыве матча 11-го тура премьер-лиги со "Спартаком" отметил равный характер игры. Форвард подчеркнул, что его команде отступать некуда и пошутил по поводу инцидента с болельщиками красно-белых, которые забрасывали снежками вратаря хозяев Николая Заболотного. После первого тайма счет в поединке не открыт – 0:0.

– Где-то, может, "Спартак" был чуть ближе к забитому мячу, – сказал Павлюченко. – Но у нас тоже были моменты. Они атакуют, мы атакуем. Сказал бы, что равная игра. Нам отступать некуда. Есть еще второй тайм, посмотрим.

– Была пауза, когда с трибуны летели снежки…

– Главное, что не петарды. Считаю, что надо остановить игру и присудить нам три очка, - сказал форвард с улыбкой.

Трансляция матча "Урал" - "Спартак"