17:53 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Роман Павлюченко: "Снежки? Считаю, что надо остановить игру и присудить "Уралу" три очка"

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Нападающий "Урала" Роман Павлюченко в эфире канала "Наш футбол" в перерыве матча 11-го тура премьер-лиги со "Спартаком" отметил равный характер игры. Форвард подчеркнул, что его команде отступать некуда и пошутил по поводу инцидента с болельщиками красно-белых, которые забрасывали снежками вратаря хозяев Николая Заболотного. После первого тайма счет в поединке не открыт – 0:0.

– Где-то, может, "Спартак" был чуть ближе к забитому мячу, – сказал Павлюченко. – Но у нас тоже были моменты. Они атакуют, мы атакуем. Сказал бы, что равная игра. Нам отступать некуда. Есть еще второй тайм, посмотрим.

Была пауза, когда с трибуны летели снежки…

– Главное, что не петарды. Считаю, что надо остановить игру и присудить нам три очка, - сказал форвард с улыбкой.

Трансляция матча "Урал" - "Спартак"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 11-й тур

Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (8)
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Баск

Это не снежки. Это слезы Спартака. Просто на Урале холодно. -)

19:02

MAYERICK

Григорьянц из-за принятия решения уже в сортире......паштетный трус.....

18:05

funyaka

Ну так-то Павлюк пошутил, а преподносят, как будто он это в серьез говорил..

18:04

А380726

Поваромбовидный, это у тебя кроме богомола сплошные Иуды в команде :(

18:03

funyaka

_sport1_ == Он игрок Урала, аутист.

18:02

_sport1_

Это заговор

18:00

_sport1_

опять засуживают бедный Спартак!!!

18:00

П_о_в_а_р

Иуда!!!

17:58

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