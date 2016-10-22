Роман Павлюченко: "Снежки? Считаю, что надо остановить игру и присудить "Уралу" три очка"

Нападающий "Урала" Роман Павлюченко в эфире канала "Наш футбол" в перерыве матча 11-го тура премьер-лиги со "Спартаком" отметил равный характер игры. Форвард подчеркнул, что его команде отступать некуда и пошутил по поводу инцидента с болельщиками красно-белых, которые забрасывали снежками вратаря хозяев Николая Заболотного. После первого тайма счет в поединке не открыт – 0:0.
– Где-то, может, "Спартак" был чуть ближе к забитому мячу, – сказал Павлюченко. – Но у нас тоже были моменты. Они атакуют, мы атакуем. Сказал бы, что равная игра. Нам отступать некуда. Есть еще второй тайм, посмотрим.
– Была пауза, когда с трибуны летели снежки…
– Главное, что не петарды. Считаю, что надо остановить игру и присудить нам три очка, - сказал форвард с улыбкой.
Баск
Это не снежки. Это слезы Спартака. Просто на Урале холодно. -)
19:02
MAYERICK
Григорьянц из-за принятия решения уже в сортире......паштетный трус.....
18:05
funyaka
Ну так-то Павлюк пошутил, а преподносят, как будто он это в серьез говорил..
18:04
А380726
Поваромбовидный, это у тебя кроме богомола сплошные Иуды в команде :(
18:03
funyaka
_sport1_ == Он игрок Урала, аутист.
18:02
_sport1_
Это заговор
18:00
_sport1_
опять засуживают бедный Спартак!!!
18:00
П_о_в_а_р
Иуда!!!
17:58