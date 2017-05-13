16:30 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Прорыв фанатов "Спартака" на поле в Перми. Как это было

Болельщики выбежали на поле после окончания матча "Амкар" - "Спартак". Фото Telegram
Болельщики выбежали на поле после окончания матча "Амкар" - "Спартак". Фото Telegram
0
0
0
0
10
После окончания матча 28-го тура чемпионата России между "Амкаром" и "Спартаком" в Перми (0:1) болельщики гостей выбежали на поле стадиона "Звезда".
 
Сегодня. Пермь. Красно-белая радость игроков и фанатов."Фанаты на поле? Да все же нормально, никто не раздавил!" Спартаковцы - о прорыве

После финального свистка футболисты красно-белых сначала обменялись поздравлениями - и уже в этот момент на поле появились посторонние люди, а потом направились к фанатской трибуне. Встав перед ней, игроки начали вместе с поклонниками петь "Чемпионы! Чемпионы!"

В какой-то момент фанаты двинулись вперед, прорвали оцепление и сломали ограждение - и оказались сначала на дорожке, а потом заполнили поле, чтобы поздравить команду Массимо Карреры с первым за 16 лет золотом чемпионата.

На поле фанаты обнимали футболистов, качали Дмитрия Комбарова и делали совместные фото на память. Когда команда ушла с поля, поклонники красно-белых разобрали на сувениры еще и ворота.

Напомним, спартаковцы обеспечили себе первое место в чемпионате России в предыдущем туре после поражения "Зенита" от "Терека". Теперь в активе красно-белых стало 66 очков и отрыв от ближайшего преследователя - ЦСКА - остался прежний, 10 очков.

"СЭ" вел текстовую трансляцию матча "Амкар" - "Спартак"

Опрос

Кто завоюет вторую путевку в Лигу чемпионов - ЦСКА или "Зенит"?
голосовать
0
0
0
0
10
Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 28-й тур
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (10)
Войти, чтобы оставить комментарий

spetrov

Воистину настоящий подарок Зенит приподнес в предыдущем туре болельщикам Спартака, проиграв на своем поле. Чемпионство по дачам - это прекрасно после полутора длесятилетий небытия.

18:46

spetrov

О! О народности опять заговорили. Воистину секта.

18:44

Табунщик

Правдаруб Гопота радуется! 18:04============ До вас так и не дошло, что гапота радовалась с 2003 по 2016, а это настоящие чуства к НАРОДНОЙ КОМАНДЕ!!!!!!!!!!

18:16

Правдаруб

Гопота радуется!

18:04

Жорик Вартанов

жалко полицая))

17:59

crazysun78

больше всего радуется кдк.... сидят сейчас перед телеком с блокнотиком..

17:55

Константин Срулевич Наумов

Это Комбарова там в конце сжали и подняли? Так можно здорово травму нанести.

17:41

Джин_SM(v3)

Ну да, не стоит выбегать то... Полицаев несколько жаль - ни за что прилетело.

16:57

Jean4

Товарища со щитом и в шлеме борцовским приемом со спины уложили на землю... а ведь он в одиноску хотел сдержать толпу.)

16:53

баламошка

Приставучие какие-то болельщики выбежали, к игрокам и Массимо уж больно настырно приставали. Нехорошо.

16:40