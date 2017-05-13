Прорыв фанатов "Спартака" на поле в Перми. Как это было

После финального свистка футболисты красно-белых сначала обменялись поздравлениями - и уже в этот момент на поле появились посторонние люди, а потом направились к фанатской трибуне. Встав перед ней, игроки начали вместе с поклонниками петь "Чемпионы! Чемпионы!"
В какой-то момент фанаты двинулись вперед, прорвали оцепление и сломали ограждение - и оказались сначала на дорожке, а потом заполнили поле, чтобы поздравить команду Массимо Карреры с первым за 16 лет золотом чемпионата.
На поле фанаты обнимали футболистов, качали Дмитрия Комбарова и делали совместные фото на память. Когда команда ушла с поля, поклонники красно-белых разобрали на сувениры еще и ворота.
Напомним, спартаковцы обеспечили себе первое место в чемпионате России в предыдущем туре после поражения "Зенита" от "Терека". Теперь в активе красно-белых стало 66 очков и отрыв от ближайшего преследователя - ЦСКА - остался прежний, 10 очков.
spetrov
Воистину настоящий подарок Зенит приподнес в предыдущем туре болельщикам Спартака, проиграв на своем поле. Чемпионство по дачам - это прекрасно после полутора длесятилетий небытия.
18:46
spetrov
О! О народности опять заговорили. Воистину секта.
18:44
Табунщик
Правдаруб Гопота радуется! 18:04============ До вас так и не дошло, что гапота радовалась с 2003 по 2016, а это настоящие чуства к НАРОДНОЙ КОМАНДЕ!!!!!!!!!!
18:16
Правдаруб
Гопота радуется!
18:04
Жорик Вартанов
жалко полицая))
17:59
crazysun78
больше всего радуется кдк.... сидят сейчас перед телеком с блокнотиком..
17:55
Константин Срулевич Наумов
Это Комбарова там в конце сжали и подняли? Так можно здорово травму нанести.
17:41
Джин_SM(v3)
Ну да, не стоит выбегать то... Полицаев несколько жаль - ни за что прилетело.
16:57
Jean4
Товарища со щитом и в шлеме борцовским приемом со спины уложили на землю... а ведь он в одиноску хотел сдержать толпу.)
16:53
баламошка
Приставучие какие-то болельщики выбежали, к игрокам и Массимо уж больно настырно приставали. Нехорошо.
16:40