Прорыв фанатов "Спартака" на поле в Перми. Как это было

После окончания матча 28-го тура чемпионата России между "Амкаром" "Спартаком" в Перми (0:1) болельщики гостей выбежали на поле стадиона "Звезда".

После финального свистка футболисты красно-белых сначала обменялись поздравлениями - и уже в этот момент на поле появились посторонние люди, а потом направились к фанатской трибуне. Встав перед ней, игроки начали вместе с поклонниками петь "Чемпионы! Чемпионы!"

В какой-то момент фанаты двинулись вперед, прорвали оцепление и сломали ограждение - и оказались сначала на дорожке, а потом заполнили поле, чтобы поздравить команду Массимо Карреры с первым за 16 лет золотом чемпионата.

На поле фанаты обнимали футболистов, качали Дмитрия Комбарова и делали совместные фото на память. Когда команда ушла с поля, поклонники красно-белых разобрали на сувениры еще и ворота.

Напомним, спартаковцы обеспечили себе первое место в чемпионате России в предыдущем туре после поражения "Зенита" от "Терека". Теперь в активе красно-белых стало 66 очков и отрыв от ближайшего преследователя - ЦСКА - остался прежний, 10 очков.

"СЭ" вел текстовую трансляцию матча "Амкар" - "Спартак"