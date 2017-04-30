Промес против ЦСКА: 5 матчей без голов

Сегодня в центральном матче 26-го тура премьер-лиги действующий чемпион ЦСКА принимает лидера турнира – "Спартак". Одной из главных интриг встречи станет противостояние лучшего полевого игрока РФПЛ Квинси Промеса с лучшим вратарем премьер-лиги Игорем Акинфеевым.
Промес за три сезона в "Спартаке" забивал 17 командам премьер-лиги. Единственным клубом, в матчах с которым голландец не отмечался результативными действиями, остается ЦСКА. Стоит отметить, что нынешней весной лидер красно-белых уже открыл свой счет во встречах с неудобными ранее "Локомотивом", "Уфой" и "Зенитом".
Промес провел против ЦСКА 5 матчей. Спартаковец нанес 12 ударов по воротам красно-синих, лишь три из них пришлись в створ. И ни разу не поразил цель.
Квинси Промес против ЦСКА. Фото "СЭ"
Матч ЦСКА – "Спартак" состоится в воскресенье, 30 апреля. Начало – в 17.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию игры и расскажет обо всем, что будет происходить до, во время и после дерби.