Промес против ЦСКА: 5 матчей без голов

Промес за три сезона в "Спартаке" забивал 17 командам премьер-лиги. Единственным клубом, в матчах с которым голландец не отмечался результативными действиями, остается ЦСКА. Стоит отметить, что нынешней весной лидер красно-белых уже открыл свой счет во встречах с неудобными ранее "Локомотивом", "Уфой" и "Зенитом".

Промес провел против ЦСКА 5 матчей. Спартаковец нанес 12 ударов по воротам красно-синих, лишь три из них пришлись в створ. И ни разу не поразил цель.

Квинси Промес против ЦСКА. Фото "СЭ"