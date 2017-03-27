Пострадавшие в Белграде болельщики "Спартака" идут на поправку

Пострадавшие в Белграде болельщики "Спартака" находятся в стабильном состоянии, информирует rs-lat.sputniknews.com. Отмечается, что Максим Бутрин уже находится в общей палате и скоро будет выписан из больницы. Состояние здоровья Павла Бодрова, которому была проведена операция, остается тяжелым, но стабильным. Он все еще находится в отделении интенсивной терапии.

Напомним, что трое болельщиков "Спартака" получили ножевые ранения в драке после товарищеской встречи с "Црвеной Звездой"​ (1:2). Они находятся в одной из белградских больниц. Еще одного пострадавшего врачи отпустили сразу после оказания медпомощи. По данным сербского МВД, драка на улице Краля Милана в Белграде произошла около полуночи.