Пенальти в ворота "Уфы" назначен правильно

На 55-й минуте матча 22-го тура чемпионата России "Уфа" – "Спартак" правильное решение принял Сергей Лапочкин, назначив 11-метровый удар в ворота хозяев поля. После удара Романа Зобнина произошел контакт мяча с рукой Алексея Никитина, находившейся в неестественном положении, – она была поднята и отставлена в сторону. Фактически защитник "Уфы" сыграл по-вратарски. (Александр БОБРОВ)
Алый Дракон
Vlаdimir Чушь полная. Рука в таком состоянии находилась ДО удара, т.е. удар был произведен В руку и не важно в каком состоянии она находилась. 15:37... То есть, для тебя является естественным положение рук, выставленных в разные стороны, да?)... Ты и по улице так ходишь, верно?))... Рукалицо )... Ну, понятно, что рука "в таком состоянии находилась ДО удара" - потому что игрок оборонялся, и готовился к возможному удару, как мог ))...
16:11
zenit08
Мало того мяч летел в ворота. 100% пенальти, а отличие от пеналя в ворота Спартака. Мяс@руб === Естественное положение руки - вдоль туловища. То что во дворе называют "прижатая".
16:08
Мяс@руб
Вопрос автору: какое естественное положение руки защитника должно быть в такой ситуации?
16:02
van der sar
Да тут и обсуждать нечего.Стопроцентный пенальти.
16:02
xSive
Пенальти был назначен правильно,да кто тебя СЭ спрашивает?твое мнение ничто
15:58
marksan
Сколько можно врать, г-н Бобров, про естественные и неестественные положения рук у игроков?
15:57
Koreaiowa
Владимир, ты прикалываешься?) А если бы он в ворота так встал заранее и ему в руку попали бы - тоже не пенальти?
15:39
Vlаdimir
Чушь полная. Рука в таком состоянии находилась ДО удара, т.е. удар был произведен В руку и не важно в каком состоянии она находилась.
15:37
ziggy1976
здесь даже нет темы для обсуждения. чувак намеренно расставил обе клешни в разные стороны как вратарь, исключив какие-либо разговоры и споры о рикошете. пеналь 100%. без вариантов. ...а вот на зассссееве с его очевидным драматическим нырком можно только поржать))
15:32