15:18 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Пенальти в ворота "Уфы" назначен правильно

Эпизод с назначением пенальти в ворота "Уфы". Эпизод с назначением пенальти в ворота "Уфы". Эпизод с назначением пенальти в ворота "Уфы". Эпизод с назначением пенальти в ворота "Уфы".
Эпизод с назначением пенальти в ворота "Уфы".
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На 55-й минуте матча 22-го тура чемпионата России "Уфа""Спартак" правильное решение принял Сергей Лапочкин, назначив 11-метровый удар в ворота хозяев поля. После удара Романа Зобнина произошел контакт мяча с рукой Алексея Никитина, находившейся в неестественном положении, – она была поднята и отставлена в сторону. Фактически защитник "Уфы" сыграл по-вратарски. (Александр БОБРОВ)

Трансляция матча "Уфа" - "Спартака"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 22-й тур
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КОММЕНТАРИИ (9)
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Алый Дракон

Vlаdimir Чушь полная. Рука в таком состоянии находилась ДО удара, т.е. удар был произведен В руку и не важно в каком состоянии она находилась. 15:37... То есть, для тебя является естественным положение рук, выставленных в разные стороны, да?)... Ты и по улице так ходишь, верно?))... Рукалицо )... Ну, понятно, что рука "в таком состоянии находилась ДО удара" - потому что игрок оборонялся, и готовился к возможному удару, как мог ))...

16:11

zenit08

Мало того мяч летел в ворота. 100% пенальти, а отличие от пеналя в ворота Спартака. Мяс@руб === Естественное положение руки - вдоль туловища. То что во дворе называют "прижатая".

16:08

Мяс@руб

Вопрос автору: какое естественное положение руки защитника должно быть в такой ситуации?

16:02

van der sar

Да тут и обсуждать нечего.Стопроцентный пенальти.

16:02

xSive

Пенальти был назначен правильно,да кто тебя СЭ спрашивает?твое мнение ничто

15:58

marksan

Сколько можно врать, г-н Бобров, про естественные и неестественные положения рук у игроков?

15:57

Koreaiowa

Владимир, ты прикалываешься?) А если бы он в ворота так встал заранее и ему в руку попали бы - тоже не пенальти?

15:39

Vlаdimir

Чушь полная. Рука в таком состоянии находилась ДО удара, т.е. удар был произведен В руку и не важно в каком состоянии она находилась.

15:37

ziggy1976

здесь даже нет темы для обсуждения. чувак намеренно расставил обе клешни в разные стороны как вратарь, исключив какие-либо разговоры и споры о рикошете. пеналь 100%. без вариантов. ...а вот на зассссееве с его очевидным драматическим нырком можно только поржать))

15:32

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