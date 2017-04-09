Пенальти в ворота "Уфы" назначен правильно

На 55-й минуте матча 22-го тура чемпионата России "Уфа" – "Спартак" правильное решение принял Сергей Лапочкин, назначив 11-метровый удар в ворота хозяев поля. После удара Романа Зобнина произошел контакт мяча с рукой Алексея Никитина, находившейся в неестественном положении, – она была поднята и отставлена в сторону. Фактически защитник "Уфы" сыграл по-вратарски. (Александр БОБРОВ)

Трансляция матча "Уфа" - "Спартака"