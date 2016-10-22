Вадим Скрипченко: "Претензий к судейству нет"

Главный тренер "Урала" Вадим Скрипченко после поражения от "Спартака" (0:1) в домашнем матче 11-го тура чемпионата России в эфире телеканала "Наш футбол" подчеркнул, что у него нет претензий к судейству в этой встрече. По словам Скрипченко, ему также не в чем упрекнуть свою команду.

– По игре мы сегодня не уступили сопернику, – подчеркнул Скрипченко. – Первый тайм провели агрессивно, накрывали "Спартак" на его половине поля, заставляли играть в несвойственной для себя манере. Если взять количество сегодняшних моментов, то они, наверное, распределились поровну. Но в играх с лидерами нужна реализация, которая сегодня нас подвела. В концовке уже пытались за счет перестановок найти свой момент, но не удалось.

Команда старалась, мне не в чем упрекнуть игроков. Но, к сожалению, качественная игра не добавляет очков в копилку.

– Есть какие-то претензии к арбитру?

– Какие могут быть претензии? Какие-то если только мелочные эпизоды, как вбрасывания аутов, но такие моменты ход игры не определяют. Претензий нет.

Трансляция матча "Урал" - "Спартак"