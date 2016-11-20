Павел Комолов: "Евсеев хорошо заменил Гаджиева. Он все донес до игроков в двойном размере"

Полузащитник "Амкара" Павел Комолов после поражения в гостевом матче 14-го тура чемпионата России от "Спартака" (0:1) отметил, что не стоит обращать внимания на возможные проблемы команды с финансированием. Хавбек пермской команды также добавил, что Вадим Евсеев здорово руководил командой на тренерском мостике вместо приболевшего Гаджи Гаджиева.

– Проходила информация о возможном сокращении финансирования "Амкара". В команде уже чувствуются какие-то проблемы?

– Я не думаю, что на это стоит обращать внимание. Даже если мы будем об этом думать, нам это ничем не поможет. Лучше играть точно не станем. Только хуже. Думаю, что не будет никаких проблем. "Амкар" – это такая команда, в которой время от времени возникают проблемы, но они всегда решаются.

– Насколько повлияло то, что по состоянию здоровья Гаджи Гаджиев не мог в полной мере руководить командой на бровке?

– Вадим Валентинович (Евсеев. – Прим. "СЭ") хорошо его заменил сегодня. В двойном размере все до нас донес. Хочется пожелать здоровья двум нашим травмированным футболистам: Шалаеву и Костюкову, потому что они получили тяжелые повреждения. Все-таки игр будет еще много, а здоровье важнее. Для нас главный итог матча – потеря двух футболистов.

- Насколько глубока скамейка "Амкара"?

– Я уверен, что у нас хватает футболистов. Другое дело, что Януш Гол – ключевой для нас игрок. Конечно, у нас есть люди, которые считаются основными, но ребят хватает. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)