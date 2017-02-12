13:21 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Павел Андреев: "Сумма отступных за Тигиева - миллион евро"

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Представитель защитника "Анжи" Георгия Тигиева Павел Андреев прокомментировал ситуацию с возможным переходом футболистом в "Спартак". По информации "СЭ", Тигиев, с большой долей вероятности, перейдет в "Спартак" до конца трансферного окна, подписав личный контракт сроком на 3,5 года.

– Согласован ли трансфер Тигиева? – вопрос Андрееву.

– Нет, не согласован. Или мне об этом ничего не известно.

– До конца трансферного окна игрок перейдет в "Спартак"?

– Если трансфер и контракт будут согласованы.

– По информации "СЭ", отступные в контракте футболиста составляют миллион евро.

– Да, это так. (Сергей ЕГОРОВ)

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Chen1979

Всем посредникам от футбола надо условный срок вкатать за мошенничество.

13:28

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