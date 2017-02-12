Павел Андреев: "Сумма отступных за Тигиева - миллион евро"

Представитель защитника "Анжи" Георгия Тигиева Павел Андреев прокомментировал ситуацию с возможным переходом футболистом в "Спартак". По информации "СЭ", Тигиев, с большой долей вероятности, перейдет в "Спартак" до конца трансферного окна, подписав личный контракт сроком на 3,5 года.
– Согласован ли трансфер Тигиева? – вопрос Андрееву.
– Нет, не согласован. Или мне об этом ничего не известно.
– До конца трансферного окна игрок перейдет в "Спартак"?
– Если трансфер и контракт будут согласованы.
– По информации "СЭ", отступные в контракте футболиста составляют миллион евро.
– Да, это так. (Сергей ЕГОРОВ)
Chen1979
Всем посредникам от футбола надо условный срок вкатать за мошенничество.
13:28