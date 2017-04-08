21:17 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Олег Шатов: "Главному тренеру и без нас хорошо"

0
0
0
0
17

Полузащитник "Зенита" Олег Шатов отказался от комментариев после матча 22-го тура чемпионата России с "Анжи" (1:1).

На просьбу об интервью Шатов отрицательно покачал головой и сказал только: "Главному тренеру и без нас хорошо". (Гоша ЧЕРНОВ)

Трансляция матча "Зенит" - "Анжи"

0
0
0
0
17
Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 22-й тур
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (17)
Войти, чтобы оставить комментарий

massterstvo

тренеришку , игрочишку и мегакАку в сад!!!

21:49

massterstvo

тренеришку и игрочишку и какорку в сад!!!!!

21:47

Alex.S

''В футболе без футболистов нельзя! Футбол без футболистов абсурд и коррупция."

21:45

Don

Зенька, не плачь вонючка)))

21:44

Зенька

Зачётно заполыхало свинское пердачьё!)))))))))

21:42

RW.irk

Согласен с братом Сержем, читалось. Только какая связь между просьбой об интервью и моральным состоянием главного тренера?))

21:42

RedMack2

Зенька Свиньи из тарасовского свинарника захрюкали))) Смазывайте глаз под крючковатым хвостом-через неделю Зенит без смазки расширять его будет)________________________________Зоофилы? Ой нехорошо(((...

21:39

atl4nt

Молодцы, овцее6ушки, нефтегазовый сброд на место поставили

21:35

Don

Зенька, я думаю братан это как раз вас размажут, причём вам не поможет ничего: ни судейка, ни цыган, ни Газпром, вообще никто))) А в мае мы вместе с тобой посмеёмся)))

21:35

баламошка

Зенька/////////////////////Набрал сегодня за щеку? Вот так и ходи теперь с надутыми щёками, немытый голубец.

21:34

Odissevs

Зенит отскочил. В последние пять минут могли раза три пропустить. Свезло ребятам.

21:33

РусланИ

в следующей серии дзюба назовет Цыгана тренеришкой!

21:31

Зенька

Свиньи из тарасовского свинарника захрюкали))) Смазывайте глаз под крючковатым хвостом-через неделю Зенит без смазки расширять его будет)

21:31

serzheo

Ну собственно - читалось...

21:24

Вопреки

Вот это и есть подтверждение того, что Луческу в Питере до лета... наверно, уже бабки в демодан заложил...Поздравляю беспредельщиков питерских и тех кто перебежал туда из Спартака, Ростова и Динамо "за трофеями, сделав шаг вперед" (Новосельцев, Дзюба, Кокорин) - опять газовые миллионеры остались без золота и ЛЧ !!! В прошлом году "Ростов" унизил и лишил шансов на чемпионство и Лиги Чемпионов, а теперь "Анжи" опустил... Позорники. Говорил в прошлом году, что пенсионер и нытик румынский НИЧЕГО не может дать "Зениту" на 8 -десятке, да еще пришедший с еще более убогой лиги и не состоявшегося УКРОПа... За что боролись... как говорят.

21:23

баламошка

Типичный бомж, весь в капитона Дзюбу. Повезло немытым обсоскам, что отскочили и сумели хоть ничейку зацепить.

21:21

regiment

о надо же. скандальчик? не все хорошо в коллективе чтоль? ты бы его ещё тренеришкой назвал

21:21

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ