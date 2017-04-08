Олег Шатов: "Главному тренеру и без нас хорошо"

Полузащитник "Зенита" Олег Шатов отказался от комментариев после матча 22-го тура чемпионата России с "Анжи" (1:1).
На просьбу об интервью Шатов отрицательно покачал головой и сказал только: "Главному тренеру и без нас хорошо". (Гоша ЧЕРНОВ)
Полузащитник "Зенита" Олег Шатов отказался от комментариев после матча 22-го тура чемпионата России с "Анжи" (1:1).
На просьбу об интервью Шатов отрицательно покачал головой и сказал только: "Главному тренеру и без нас хорошо". (Гоша ЧЕРНОВ)
massterstvo
тренеришку , игрочишку и мегакАку в сад!!!
21:49
massterstvo
тренеришку и игрочишку и какорку в сад!!!!!
21:47
Alex.S
''В футболе без футболистов нельзя! Футбол без футболистов абсурд и коррупция."
21:45
Don
Зенька, не плачь вонючка)))
21:44
Зенька
Зачётно заполыхало свинское пердачьё!)))))))))
21:42
RW.irk
Согласен с братом Сержем, читалось. Только какая связь между просьбой об интервью и моральным состоянием главного тренера?))
21:42
RedMack2
Зенька Свиньи из тарасовского свинарника захрюкали))) Смазывайте глаз под крючковатым хвостом-через неделю Зенит без смазки расширять его будет)________________________________Зоофилы? Ой нехорошо(((...
21:39
atl4nt
Молодцы, овцее6ушки, нефтегазовый сброд на место поставили
21:35
Don
Зенька, я думаю братан это как раз вас размажут, причём вам не поможет ничего: ни судейка, ни цыган, ни Газпром, вообще никто))) А в мае мы вместе с тобой посмеёмся)))
21:35
баламошка
Зенька/////////////////////Набрал сегодня за щеку? Вот так и ходи теперь с надутыми щёками, немытый голубец.
21:34
Odissevs
Зенит отскочил. В последние пять минут могли раза три пропустить. Свезло ребятам.
21:33
РусланИ
в следующей серии дзюба назовет Цыгана тренеришкой!
21:31
Зенька
Свиньи из тарасовского свинарника захрюкали))) Смазывайте глаз под крючковатым хвостом-через неделю Зенит без смазки расширять его будет)
21:31
serzheo
Ну собственно - читалось...
21:24
Вопреки
Вот это и есть подтверждение того, что Луческу в Питере до лета... наверно, уже бабки в демодан заложил...Поздравляю беспредельщиков питерских и тех кто перебежал туда из Спартака, Ростова и Динамо "за трофеями, сделав шаг вперед" (Новосельцев, Дзюба, Кокорин) - опять газовые миллионеры остались без золота и ЛЧ !!! В прошлом году "Ростов" унизил и лишил шансов на чемпионство и Лиги Чемпионов, а теперь "Анжи" опустил... Позорники. Говорил в прошлом году, что пенсионер и нытик румынский НИЧЕГО не может дать "Зениту" на 8 -десятке, да еще пришедший с еще более убогой лиги и не состоявшегося УКРОПа... За что боролись... как говорят.
21:23
баламошка
Типичный бомж, весь в капитона Дзюбу. Повезло немытым обсоскам, что отскочили и сумели хоть ничейку зацепить.
21:21
regiment
о надо же. скандальчик? не все хорошо в коллективе чтоль? ты бы его ещё тренеришкой назвал
21:21