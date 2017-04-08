Олег Шатов: "Главному тренеру и без нас хорошо"

Полузащитник "Зенита" Олег Шатов отказался от комментариев после матча 22-го тура чемпионата России с "Анжи" (1:1).

На просьбу об интервью Шатов отрицательно покачал головой и сказал только: "Главному тренеру и без нас хорошо". (Гоша ЧЕРНОВ)

Трансляция матча "Зенит" - "Анжи"