Николас Ломбертс: "Я еще вернусь сказать Питеру "Спасибо"

После проводов на "Петровском" Николас Ломбертс едва сдерживал слезы. А это интервью защитник давал в необычной футболке "Зенита" – она состояла из фрагментов формы сине-бело-голубых за последние 10 лет. Ровно столько отыграл бельгиец в Петербурге.

– Это был супердень. Очень эмоциональный, – сказал Ломбертс. – Думал об этом с самого утра. А сейчас – довольно тяжелый для меня момент.

– Ночью-то спали?

– Да. Но уже с 7 часов утра думал о том, что предстоит пережить вечером. Я очень рад, что мне все-таки удалось выйти на поле в этот вечер. Конечно, слышал, как болельщики целых 60 минут кричали мое имя. Это было просто супер.

– Перед игрой вы знали, что Луческу вас хоть ненадолго, но выпустит?

– Тренер два дня назад сказал: может быть, ты будешь играть. Но мне кажется, он все равно еще думал: да или нет? Ведь в последние 10-15 минут с "Краснодаром" шли тяжело. Но я очень рад, что удалось выйти на поле.

– Что, пользуясь случаем, хотите сейчас сказать болельщикам?

– Было 10 прекрасных лет. Я буду по вам скучать! Но я еще приеду много раз. И каждый раз буду говорить: спасибо за все. (Сергей ЦИММЕРМАН)

Трансляция матча "Зенит" – "Краснодар" //

Фанаты "Зенита" проводили Ломбертса //

Фото: Ломбертс получил в подарок футболку, сшитую из элементов формы "Зенита" за 10 лет