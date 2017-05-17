Название нового стадиона в Петербурге выберут на референдуме

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин сообщил, что название нового стадиона на Крестовском острове будет выбрано на референдуме. По его словам, уже есть пара вариантов.

Албин провел встречу с представителями СМИ. Как подчеркнул руководитель, все смогли своими глазами убедиться в строительной готовности стадиона, который во время Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018 будет носить назваение "Санкт-Петербург". Вице-губернатор добавил, что до 2 июня будут идти работы по адаптации арены. В этот день она будет передана под управление оргкомитета "Россия-2018" и ФИФА.

– Решение о названии стадиона будет решаться голосованием на референдуме. Может, назовут "Зенит", может, "Стадион имени Кирова" – решит народ, – написал Албин в Твиттере.