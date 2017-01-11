Дмитрий Шляхтин: "Сколько "Крылья" заработали на Молло и Цаллагове? Деньги любят тишину"

Председатель совета директоров "Крыльев Советов" Дмитрий Шляхтин назвал удачной продажу двух ведущих игроков команды - Йоана Молло и Ибрагима Цаллагова - в "Зенит". Оба футболиста покинули "Крылья" этой зимой и, по словам Шляхтина, дорогостоящих покупок им взамен не предвидится.

- Я считаю, что продажу Молло и Цаллагова можно назвать удачной, - цитирует "Р-Спорт" Шляхтина. – Мы никогда так не продавали игроков. В последние годы "Крылья Советов" очень аккуратно подходят к трансферной политике и вообще финансовым тратам, в большей степени мы сейчас сосредоточены на механизме взятия игрока в аренду с последующим выкупом. Дорогостоящих трансферов однозначно не будет, мы считаем каждый рубль.

И могу сказать, что мы одни из первых, кто перестроился на современные рыночные условия, на сегодняшний день клуб чувствует себя достаточно комфортно, в отличие от других клубов, которых лихорадит и, мягко говоря, потряхивает.

Сумму, которую "Крылья" заработали на трансфере футболистов в "Зенит", Шляхтин называть отказался.

- Сумму назвать не готов, потому что деньги любят тишину, - пояснил он. - Вот зарплату Молло я не скрываю: он получал 600 тысяч у нас в клубе. Меня и депутаты спрашивали, когда я защищал бюджет клуба, кто самый дорогой игрок в команде. Я ответил, что Молло, и озвучил цифру. Секретов в этом плане нет, хотя мы стараемся не озвучивать, кто сколько зарабатывает. Но смысл в том, что в "Зените" Молло предложили серьезно больше. Точных условий контракта Цаллагова я не знаю, но, по-моему, тоже в районе двукратного увеличения.