10:57 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Мирча Луческу: "Спартаку" помогли стать чемпионом, ведь это самая популярная команда"

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Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу отметил, что в России была проведена целенаправленная кампания, целью которой было сделать "Спартак" чемпионом. По его словам, к этому причастны как руководство РФС, так и СМИ.

– Мы отлично начали. К 17-му туру мы были единственной командой в Европе, у которой не было поражений, – цитирует Луческу gsp.ro. – Так было до матча со "Спартаком" (4:2). При счете 3:2 арбитр не назначил штрафной удар в центре поля, после чего мы забили гол.

Тогда и началась кампания против нас. Было повсеместное недовольство со стороны болельщиков, а также людей близких к "Спартаку". В ситуацию вмешался президент РФС. Был заменен глава арбитров, а судья матча отстранен.

Мне все стало ясно. Главной целью стало помочь "Спартаку" стать чемпионом спустя 15 лет. Ведь это самая популярная команда в стране.

Это первый сезон, когда моя команда заняла лишь третье место. Когда я только подписал контракт, то московские СМИ также устроили кампанию против меня. Их можно понять. Они хотели, чтобы Лига чемпионов была в Москве.

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КОММЕНТАРИИ (25)
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Random_90

Как не стыдно такую ересь нести старому человеку. Да вы Урал одолели только после того как судья троих человек удалили. Сами Спартаку в матче с Тереком чемпионство подарили. Спартак даже не ожидал этого. После таких заявлений все чемпионства Зенита надо под сомнение поставить. Куда Газпром смотрит???? Старик своими интервью только дискредитирует команду.

11:56

titan2313

Этому тренеру ещё осталось добавить, что Зенит ненавидит вся страна!

11:56

kravtsovru

После матча со "Спартаком" состоялась неформальная встреча в Организации объединенных наций в Женеве, на которой присутствовали лидеры США, Германии, Великобритании, президенты ФИФА, УЕФА, "Свидетели Иеговы" и Никита Джигурда. Было принято решение непосредственно по Луческу...не дать ему возможность стать чемпионом России и довести его до слез))))

11:56

сп@рт@к

"– Мы отлично начали. К 17-му туру мы были единственной командой в Европе, у которой не было поражений, – цитирует Луческу ..." "А потом я повез команду на сборы, и мы там играли в футбольчик, вместо планомерной подготовки к сезону",-именно так должен сказать Луческу, если хочет прослыть объективным человеком.

11:54

Rabinovich

как уже достал этот нытик

11:54

Pilat777

Мистер Луческу у Вас нет ни стыда ни совести, и ни капли самоуважения.... Вы на самом дне...

11:53

Ivan200278

Спартак в Туле не продажный был, а просто вышел отыграть и уйти в отпуск. Имели право. 3:0 не сливают. Немного перегуляли перед игрой. Эмоционально пустые вышли. С другой стороны невозможно все 30 игр на пределе провести, потому и случаются такие игры как с Ростовом, Арсеналом, Крыльями. А по поводу слов Луческу... Все уже устали от неадекватных комментариев этого тренера. Спартак победил заслуженно, пора это признать и не вставлять всякие "НО" в каждом интервью.

11:53

Патриот Сибири

Ну все, начало легенде о купленном чемпионстве Спартака положено. Теперь Зенит имеет моральное право купить следующие 50 чемпионатов.

11:50

nezasport

Итог один - собирай деньги на следующий сезон - будешь ты ЧЕМПИОНОМ! Вот такой говночемпионат!

11:49

p-a-a

старый маразматик... привык что везде ему помогали, а тут вдруг даже ресурса Газпрома не хватило из него чемпиона слепить.

11:48

ilias67

Луческо от части прав, а вам уродам не гоже оскорблять взрослого человека. Тем более мы все видели продажный спартак в Туле!

11:44

titan2313

Такого "товарища" в России ещё не было

11:42

armarcakh

Шутуник)))))

11:42

Seraffim

Из этого бреда он прав только в одном, Спартак самая популярная команда!

11:42

Курдин

Не умеет достойно проигрывать

11:33

Спортплюс

орууууууууууууууууу))))

11:28

Fritz1983

Румынское чучело! Совсем у старого хрыча крыша потекла!!!

11:28

rusfed 2.0

Не устает. А вы говорите, старый

11:20

Lars Berger

В одном он прав... Вперед, "Спартак"!

11:19

Roov

Ему не сказали, что по версии ВЦИОМА и прочих заслуживающих доверия интернетов, именно Зенит самая популярная команда страны?

11:19

waleriy

Ужасс )))

11:18

abs68

Плаческу пора начать гастролировать по стране с табором, цыганами и медведем.

11:15

xSive

Какой же он ушлёпок.

11:14

patras79

Истеричный пенсионер

11:13