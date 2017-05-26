Мирча Луческу: "Спартаку" помогли стать чемпионом, ведь это самая популярная команда"

Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу отметил, что в России была проведена целенаправленная кампания, целью которой было сделать "Спартак" чемпионом. По его словам, к этому причастны как руководство РФС, так и СМИ.
– Мы отлично начали. К 17-му туру мы были единственной командой в Европе, у которой не было поражений, – цитирует Луческу gsp.ro. – Так было до матча со "Спартаком" (4:2). При счете 3:2 арбитр не назначил штрафной удар в центре поля, после чего мы забили гол.
Тогда и началась кампания против нас. Было повсеместное недовольство со стороны болельщиков, а также людей близких к "Спартаку". В ситуацию вмешался президент РФС. Был заменен глава арбитров, а судья матча отстранен.
Мне все стало ясно. Главной целью стало помочь "Спартаку" стать чемпионом спустя 15 лет. Ведь это самая популярная команда в стране.
Это первый сезон, когда моя команда заняла лишь третье место. Когда я только подписал контракт, то московские СМИ также устроили кампанию против меня. Их можно понять. Они хотели, чтобы Лига чемпионов была в Москве.
Random_90
Как не стыдно такую ересь нести старому человеку. Да вы Урал одолели только после того как судья троих человек удалили. Сами Спартаку в матче с Тереком чемпионство подарили. Спартак даже не ожидал этого. После таких заявлений все чемпионства Зенита надо под сомнение поставить. Куда Газпром смотрит???? Старик своими интервью только дискредитирует команду.
11:56
titan2313
Этому тренеру ещё осталось добавить, что Зенит ненавидит вся страна!
11:56
kravtsovru
После матча со "Спартаком" состоялась неформальная встреча в Организации объединенных наций в Женеве, на которой присутствовали лидеры США, Германии, Великобритании, президенты ФИФА, УЕФА, "Свидетели Иеговы" и Никита Джигурда. Было принято решение непосредственно по Луческу...не дать ему возможность стать чемпионом России и довести его до слез))))
11:56
сп@рт@к
"– Мы отлично начали. К 17-му туру мы были единственной командой в Европе, у которой не было поражений, – цитирует Луческу ..." "А потом я повез команду на сборы, и мы там играли в футбольчик, вместо планомерной подготовки к сезону",-именно так должен сказать Луческу, если хочет прослыть объективным человеком.
11:54
Rabinovich
как уже достал этот нытик
11:54
Pilat777
Мистер Луческу у Вас нет ни стыда ни совести, и ни капли самоуважения.... Вы на самом дне...
11:53
Ivan200278
Спартак в Туле не продажный был, а просто вышел отыграть и уйти в отпуск. Имели право. 3:0 не сливают. Немного перегуляли перед игрой. Эмоционально пустые вышли. С другой стороны невозможно все 30 игр на пределе провести, потому и случаются такие игры как с Ростовом, Арсеналом, Крыльями. А по поводу слов Луческу... Все уже устали от неадекватных комментариев этого тренера. Спартак победил заслуженно, пора это признать и не вставлять всякие "НО" в каждом интервью.
11:53
Патриот Сибири
Ну все, начало легенде о купленном чемпионстве Спартака положено. Теперь Зенит имеет моральное право купить следующие 50 чемпионатов.
11:50
nezasport
Итог один - собирай деньги на следующий сезон - будешь ты ЧЕМПИОНОМ! Вот такой говночемпионат!
11:49
p-a-a
старый маразматик... привык что везде ему помогали, а тут вдруг даже ресурса Газпрома не хватило из него чемпиона слепить.
11:48
ilias67
Луческо от части прав, а вам уродам не гоже оскорблять взрослого человека. Тем более мы все видели продажный спартак в Туле!
11:44
titan2313
Такого "товарища" в России ещё не было
11:42
armarcakh
Шутуник)))))
11:42
Seraffim
Из этого бреда он прав только в одном, Спартак самая популярная команда!
11:42
Курдин
Не умеет достойно проигрывать
11:33
Спортплюс
орууууууууууууууууу))))
11:28
Fritz1983
Румынское чучело! Совсем у старого хрыча крыша потекла!!!
11:28
rusfed 2.0
Не устает. А вы говорите, старый
11:20
Lars Berger
В одном он прав... Вперед, "Спартак"!
11:19
Roov
Ему не сказали, что по версии ВЦИОМА и прочих заслуживающих доверия интернетов, именно Зенит самая популярная команда страны?
11:19
waleriy
Ужасс )))
11:18
abs68
Плаческу пора начать гастролировать по стране с табором, цыганами и медведем.
11:15
xSive
Какой же он ушлёпок.
11:14
patras79
Истеричный пенсионер
11:13