Мирча Луческу: "Песок на "Арене ЦСКА" тормозил игру"

Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу после ничьей в матче 18-го тура чемпионата России против ЦСКА (0:0) отметил равный характер встречи. Наставник критично отозвался о качестве газона на "Арене ЦСКА".
- Играли две равные команды, - сказал Луческу в эфире телеканла "Наш футбол". - Высокий уровень мастерства нивелирует тактические задумки. Жаль, что не использовали преимущество в конце. Моменты были. Поле было не лучшего качества. Песок тормозил игру. Не всегда успевали обработать мяч.
- Что изменили в перерыве?
- В первом тайме хорошо контролировали мяч. Во втором стали играть агрессивнее. Жаль, что не реализовали моменты.
Чемпионат не заканчивается. Еще 12 туров. Завтра тоже играют равные команды ("Краснодар" - "Спартак". - Прим. "СЭ"). Прелесть этого чемпионата - лидеры могут потерять очки.
Не плохо, что мы заработали сегодня одно очко, если учесть то, с каким соперником мы играли. С таким ЦСКА всем будет сложно.
Jean4
Песок? Надо думать с кем играете, Игнаш, Березуцкие... еще недавно там 44-летний Думбия бегал.
19:42
liud
да и мяч был недостаточно круглый.весь сказ
19:41
30 лет за ЦСКА!
Плохому Луческу всегда поле мешает! :-D
19:39
marksan
Песок с Луческу сыпался? Как-никак 72 года, а так здорово бегал вдоль бровки!
19:13
Richter-00
А вот насыпят Каррере песка, что потом он скажет? :)
19:09
werder63
Старый румын нашел причину отмазки)) А причина - он сам сказал "Игра была РАВНА, играли два" дальше по Карпину!))) Спартак - чемпион, Каррера красавец!))
19:04
zoolord
А не волшебник Луческу. Это не Шахтер или Динамо К чтобы всех побеждать. ЧР оказался каким-то не таким как ему казалось....
18:55
футбол_2018
Правильно, песок , который с тебя сыпется!!!!
18:51