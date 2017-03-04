18:45 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Мирча Луческу: "Песок на "Арене ЦСКА" тормозил игру"

0
0
0
0
8

Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу после ничьей в матче 18-го тура чемпионата России против ЦСКА (0:0) отметил равный характер встречи. Наставник критично отозвался о качестве газона на "Арене ЦСКА".

- Играли две равные команды, - сказал Луческу в эфире телеканла "Наш футбол". - Высокий уровень мастерства нивелирует тактические задумки. Жаль, что не использовали преимущество в конце. Моменты были. Поле было не лучшего качества. Песок тормозил игру. Не всегда успевали обработать мяч.

- Что изменили в перерыве?

- В первом тайме хорошо контролировали мяч. Во втором стали играть агрессивнее. Жаль, что не реализовали моменты.

Чемпионат не заканчивается. Еще 12 туров. Завтра тоже играют равные команды ("Краснодар" - "Спартак". - Прим. "СЭ"). Прелесть этого чемпионата - лидеры могут потерять очки.

Не плохо, что мы заработали сегодня одно очко, если учесть то, с каким соперником мы играли. С таким ЦСКА всем будет сложно.

0
0
0
0
8
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (8)
Войти, чтобы оставить комментарий

Jean4

Песок? Надо думать с кем играете, Игнаш, Березуцкие... еще недавно там 44-летний Думбия бегал.

19:42

liud

да и мяч был недостаточно круглый.весь сказ

19:41

30 лет за ЦСКА!

Плохому Луческу всегда поле мешает! :-D

19:39

marksan

Песок с Луческу сыпался? Как-никак 72 года, а так здорово бегал вдоль бровки!

19:13

Richter-00

А вот насыпят Каррере песка, что потом он скажет? :)

19:09

werder63

Старый румын нашел причину отмазки)) А причина - он сам сказал "Игра была РАВНА, играли два" дальше по Карпину!))) Спартак - чемпион, Каррера красавец!))

19:04

zoolord

А не волшебник Луческу. Это не Шахтер или Динамо К чтобы всех побеждать. ЧР оказался каким-то не таким как ему казалось....

18:55

футбол_2018

Правильно, песок , который с тебя сыпется!!!!

18:51

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ