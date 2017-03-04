Мирча Луческу: "Песок на "Арене ЦСКА" тормозил игру"

Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу после ничьей в матче 18-го тура чемпионата России против ЦСКА (0:0) отметил равный характер встречи. Наставник критично отозвался о качестве газона на "Арене ЦСКА".

- Играли две равные команды, - сказал Луческу в эфире телеканла "Наш футбол". - Высокий уровень мастерства нивелирует тактические задумки. Жаль, что не использовали преимущество в конце. Моменты были. Поле было не лучшего качества. Песок тормозил игру. Не всегда успевали обработать мяч.

- Что изменили в перерыве?

- В первом тайме хорошо контролировали мяч. Во втором стали играть агрессивнее. Жаль, что не реализовали моменты.

Чемпионат не заканчивается. Еще 12 туров. Завтра тоже играют равные команды ("Краснодар" - "Спартак". - Прим. "СЭ"). Прелесть этого чемпионата - лидеры могут потерять очки.

Не плохо, что мы заработали сегодня одно очко, если учесть то, с каким соперником мы играли. С таким ЦСКА всем будет сложно.