Мирча Луческу: "Никакого конфликта с Шатовым нет"

Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу в преддверии матча 23-го тура чемпионата России со "Спартаком" сообщил, что никакого конфликта с полузащитником Олегом Шатовым у него нет. По словам наставника, на этой неделе хавбек тренировался очень хорошо, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ.

– Нет никакого конфликта, какой может быть конфликт между игроком и тренером? - заметил румынский специалист. - На этой неделе Шатов очень хорошо выглядел, это положительный аспект. Самое важное, чтобы у него не было болевых ощущений и травм. Плюс команда не должна зависеть от одного игрока. "Зенит" должен быть сплоченным коллективом, который решает большие задачи. Чемпионат длинный, все выигрываем, все проигрываем. Главное, чтобы футболисты знали именно свою роль и профессионально подходили к подготовке матчам.

Напомним, ранее Луческу сказал про Шатова следующее: "Шатов сам себя отдалил от команды своими травмами. Иногда они существуют на самом деле, а иногда сложно сказать, насколько они серьезны". Футболист же после матча с "Анжи" не стал общаться с прессой, сказав лишь: "Главному тренеру и без нас хорошо".

Матч "Спартак" – "Зенит" состоится в Москве в воскресенье, 16 апреля. Начало игры – в 20.00.