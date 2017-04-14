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Мирча Луческу: "Никакого конфликта с Шатовым нет"

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Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу в преддверии матча 23-го тура чемпионата России со "Спартаком" сообщил, что никакого конфликта с полузащитником Олегом Шатовым у него нет. По словам наставника, на этой неделе хавбек тренировался очень хорошо, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ.

 
Мирча ЛУЧЕСКУ.Шаткое положение Луческу. Что происходит в "Зените"?

– Нет никакого конфликта, какой может быть конфликт между игроком и тренером? - заметил румынский специалист. - На этой неделе Шатов очень хорошо выглядел, это положительный аспект. Самое важное, чтобы у него не было болевых ощущений и травм. Плюс команда не должна зависеть от одного игрока. "Зенит" должен быть сплоченным коллективом, который решает большие задачи. Чемпионат длинный, все выигрываем, все проигрываем. Главное, чтобы футболисты знали именно свою роль и профессионально подходили к подготовке матчам.

Напомним, ранее Луческу сказал про Шатова следующее: "Шатов сам себя отдалил от команды своими травмами. Иногда они существуют на самом деле, а иногда сложно сказать, насколько они серьезны". Футболист же после матча с "Анжи" не стал общаться с прессой, сказав лишь: "Главному тренеру и без нас хорошо".

Матч "Спартак" – "Зенит" состоится в Москве в воскресенье, 16 апреля. Начало игры – в 20.00.

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 23-й тур
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КОММЕНТАРИИ (1)
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fedd

Он просто стар.

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