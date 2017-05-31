Массимо Каррера: "В тренерском штабе "Спартака" будут новые лица"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера отметил, что для выступления на нескольких фронтах красно-белым необходимо усилить трнереский штаб. По его словам, новые специалисты должны приступить к работе с командой в середине июня.

- Про трансферы вы говорить не хотите, а предстоят ли изменения в тренерском штабе?

- Предполагается, что они произойдут. В новом сезоне предстоит выступать на три фронта, а тренеров пока слишком мало для такой нагрузки. Так что в моем штабе действительно могут появиться новые лица.

- Это будут российские специалисты или итальянские?

- Итальянские.

- Когда они приступят к работе?

- Надеюсь, что уже в середине июня на первом сборе. Кстати, первый этап подготовки пройдет в Москве, и надеюсь, что я с помощниками сумеем побывать на матчах Кубка конфедераций. (Георгий КУДИНОВ)

Полное интервью Массимо Карреры