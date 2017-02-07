Массимо Каррера: "Россия для меня – это болельщики "Спартака", Москва и добрые люди"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера отметил, что в случае победы в чемпионате России готов помочь Сальваторе Боккетти с обещанием дойти до Италии пешком. Также специалист остался в восторге от Москвы.

– Вас лично и членов тренерского штаба уже не раз видели на контрольных матчах "Краснодара" – соперника по первому весеннему туру. Что-то подсмотрели?

– Да, съездил пару дней назад на их спарринг, поскольку это было недалеко. Хотя мог бы спокойно посмотреть и на компьютере. Некоторые моменты, которые, не исключено, пригодятся в будущем, мы пометили.

– Среди болельщиков популярностью пользуется ваш помощник Роман Пилипчук. Можете рассказать поподробнее о нем, о его функциях?

– Рома? Он остался в моем штабе, поскольку прилично помогает изучать соперников, когда вместе смотрим матчи. Пилипчук очень хорошо понимает футбол. Также и во время наших игр: если я отвлекаюсь на какие-то моменты, то Роман замечает другие эпизоды, оставшиеся без моего внимания. Рад, что он с нами.

– Ваш соотечественник Боккетти выразил готовность дойти до Италии пешком в случае выигрыша золота. Готовы пойти вместе с ним?

– Конечно. Да мы в таком случае все пойдем пешком в свои страны!

– Вы проработали в России полгода. Назовите три слова или понятия, с которыми ассоциируется наша страна.

– Хорошо, но первое обязательно в рамках "Спартака" – это болельщики, наш 12-й игрок. Они нам очень помогают, спасибо им за теплоту, мы без них не можем. Второе: Москва – очень красивый город. Помимо пробок, конечно! А третье: хорошие и приятные русские люди. (Михаил ГОНЧАРОВ)

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