Массимо Каррера попал на обложку журнала Esquire

Главным героем июньского номера журнала Esquire станет наставник "Спартака" Массимо Каррера. Отмечается, что обложка для журнала с изображением итальянского наставника готовилась с января. По словам главного редактора издания Сергея Минаева, который более 30 лет болеет за красно-белых, в редакции очень боялись сглазить успех москвичей. Напомним, что "Спартак" стал чемпионом России впервые с 2001 года.

- Июньский Esquire в основном про спорт. Эту обложку мы готовили с января. Очень боялись сглазить. Вторую обложку покажу чуть позже, - написал Минаев в Инстаграме.