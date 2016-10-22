Массимо Каррера: "Недовольство Попова – не моя проблема"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера после победы над "Уралом" (1:0) в гостевом матче 11-го тура чемпионата России подчеркнул, что встреча началась непросто для его команды. Также Каррера отметил, что пока не знает, смогут ли восстановиться к поединку 12-го тура против ЦСКА те, кто не вышел на поле в игре с "Уралом", передает корреспондент "СЭ" Алексей МАКСИМОВ.

– Это позитивный результат для нас, – подчеркнул Каррера. – Нам тяжело было в начале, но мы поменяли игру. В конце мы рисковали только на стандартах.

– Отсутствие ключевых форфардов – это всегда пространство для креатива остальных. Как оцените творчество команды?

– Игроки выполнили свой долг, старались.

– Когда Попов покидал поле, в эфир попала фраза, что ошибаются все, а меняют его.

– Это не моя проблема. Я делаю замены, как лучше для команды, а не чтобы кого-нибудь обидеть.

– Чем объясняется выбор сегодняшнего варианта атаки?

– На неделе все взвешиваю и в итоге выходят те, кто дает мне больше гарантий.

– В первом тайме вы были в пиджаке, во втором вы оделись теплее. Почему?

– Я не думал сначала, что будет так холодно.

– Это тот пиджак, который вы обещали сжечь?

– Нет.

– К дерби с ЦСКА поправятся те, кого сегодня не было?

– Это будет ясно на следующей неделе.