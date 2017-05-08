Массимо Каррера: "Может, мне стоит подарить клубному музею "Спартака" свой галстук?"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера в эксклюзивном интервью "СЭ" отметил, что красно-белые уже подарили своим болельщикам, а значит, и директору клубного музея, чемпионский кубок.

53-летний итальянец привел "Спартак" к первому с 2001 года чемпионству.

– Вопрос, на который в прошлый раз вы мне так и не ответили: придумали, наконец, что сможете подарить клубному музею "Спартака", который вам так понравился?

– Не я, а мы все уже подарили нашим болельщикам, а значит, и директору нашего музея, чемпионский кубок, который выиграли! Что касается меня лично, то, может быть, мне стоит презентовать свой галстук, почему нет? Подарили же мне мои ребята на этот день рождения именно его вместо победы (смеется)! (Георгий КУДИНОВ)

Напомним, что 22 апреля – в день 53-летия Карреры "Спартак" крупно проиграл "Ростову" (0:3).

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Что дальше, "Спартак"?