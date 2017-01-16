Массимо Каррера: "Если не случится форс-мажор, "Спартак" сохранит Промеса зимой"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера в интервью "СЭ" выразил надежду, что голландец Квинси Промес останется в команде до окончания этого сезона. По словм итальянца, его уход возможен только в том случае, если по игроку поступит предложение, от которого нельзя будет отказаться.

– Ждать ли громких трансферов на выход?

– Громких – это каких?

– Например, ходят разговоры об интересе "Ливерпуля" к Квинси Промесу.

– Квинси – тот игрок, на которого есть немалый спрос на мировом рынке. Так что вряд ли кто-то сможет дать стопроцентную гарантию того, что он останется в "Спартаке" навечно. Но сейчас очень надеемся его сохранить. И сам голландец настроен выиграть титул чемпиона России.

– "Надеемся сохранить" и "сохраним" – не одно и то же. У вас есть сомнения?

– Скажу так: если не случится форс-мажор, то сохраним.

– А что такое в вашем понимании "форс-мажор"?

– К примеру, недавнее предложение китайского клуба по Витселю. Ни "Зенит", ни сам полузащитник не могли от такого отказаться. В современном футболе случаются варианты, которые переворачивают все с ног на голову, и бороться с подобными вещами объективно очень сложно. (Георгий КУДИНОВ)