Максим Боков: "Какого арбитра поставить на матч "Спартак" – "Зенит"? Российского – сейчас никого не засуживают"

Бывший защитник "Зенита" и ЦСКА Максим Боков полагает, что не нужно привлекать иностранного рефери на встречу сине-бело-голубых с лидером чемпионата "Спартаком", которая состоится 16 апреля в на "Открытие Арене".

– Тренеры всегда анализируют, что-то придумывают и пытаются предупредить какие-то действия, готовят себе пути отступа. Как еще рассудить такие слова? Скорее, это подготовка почты в качестве неудачи, – считает Боков. – Судейский беспредел был раньше, в советское время. А сейчас… Конечно, судьи иногда ошибаются, но такого, чтобы кого-то засуживали, сейчас нет.

Мне кажется, судейский вопрос на данный момент менее актуален, чем вопрос о специфике и тактике игры.

Не думаю, что иностранцы более квалифицированны, чем российские арбитры. Отечественный специалист может хорошо справиться с предстоящим матчем. На арбитра в этой встрече ложится колоссальная ответственность. Не будет же он своими действиями "хоронить" себя заживо! (Любовь КОНЯЕВА)