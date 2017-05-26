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Луческу покинет "Зенит". Манчини – главный кандидат на пост тренера

Роберто МАНЧИНИ. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Роберто МАНЧИНИ. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
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По информации "СЭ", питерский "Зенит", с большой долей вероятности, расстанется с главным тренером команды Мирчей Луческу. 71-летний румынский специалист возглавлял питерцев в сезоне-2016/17, не смог выиграть Кубок России и финишировал на третьем месте без путевки в Лигу чемпионов.

С приходом Сергея Фурсенко клуб активизирует работу по поиску нового наставника. Луческу останется в команде лишь при крайне маловероятном сценарии – если клуб ни с кем из кандидатов не договорится.

По нашим данным, главным кандидатом является итальянец Роберто Манчини. 52-летний специалист  выигрывал национальные чемпионаты с "Интером" и "Манчестер Сити", завоевывал национальные Кубки с "Фиорентиной", "Лацио" и "Галатасараем". (Сергей ЕГОРОВ)

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КОММЕНТАРИИ (7)
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Ю.Ю.

Только не надо говорить ему до свидания. Прощай, Мирча.

19:31

James Gang

Посмотрим как Манчини умеет ныть!

19:27

740

Свинке до Спалетти как до Пизы от Милана...

19:24

Русский

Это как это? А как же "в Питере - ныть"? Всё, клоун уехал навсегда? Грустно...

19:23

werder63

Не каждый итальянец - Каррера, повторяки!)))

19:21

паоло росси

у луческу в контракте нет отступных.

19:19

serzheo

Ну и да, как-то так. А то не сезон, а какое-то затмение.

19:18