Луческу покинет "Зенит". Манчини – главный кандидат на пост тренера

По информации "СЭ", питерский "Зенит", с большой долей вероятности, расстанется с главным тренером команды Мирчей Луческу. 71-летний румынский специалист возглавлял питерцев в сезоне-2016/17, не смог выиграть Кубок России и финишировал на третьем месте без путевки в Лигу чемпионов.
С приходом Сергея Фурсенко клуб активизирует работу по поиску нового наставника. Луческу останется в команде лишь при крайне маловероятном сценарии – если клуб ни с кем из кандидатов не договорится.
По нашим данным, главным кандидатом является итальянец Роберто Манчини. 52-летний специалист выигрывал национальные чемпионаты с "Интером" и "Манчестер Сити", завоевывал национальные Кубки с "Фиорентиной", "Лацио" и "Галатасараем". (Сергей ЕГОРОВ)
Ю.Ю.
Только не надо говорить ему до свидания. Прощай, Мирча.
19:31
James Gang
Посмотрим как Манчини умеет ныть!
19:27
740
Свинке до Спалетти как до Пизы от Милана...
19:24
Русский
Это как это? А как же "в Питере - ныть"? Всё, клоун уехал навсегда? Грустно...
19:23
werder63
Не каждый итальянец - Каррера, повторяки!)))
19:21
паоло росси
у луческу в контракте нет отступных.
19:19
serzheo
Ну и да, как-то так. А то не сезон, а какое-то затмение.
19:18