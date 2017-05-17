Ломбертс поблагодарил болельщиков "Зенита"

Защитник "Зенита" Николас Ломбертс поблагодарил болельщиков сине-бело-голубых после матча 29-го тура чемпионата России против "Краснодара" (1:0). Фанаты питерцев ровно час провожали игрока кричалками и песнями во время игры. Ломбертс вышел на замену на 90-й минуте встречи в своем последнем матче за "Зенит" на "Петровском".
32-летний бельгиец покидает питерцев по окончании сезона после 10 лет в "Зените".
Трансляция матча "Зенит" – "Краснодар"
90 - момент, которого ждали все: на поле выходит НИИИКОООЛАААС ЛООООМБЕЕЕЕРТС! #ЗенитКраснодар pic.twitter.com/vKJPNm2tnM– ФК "Зенит" (@zenit_spb) 17 мая 2017 г.
Николас Ломбертс, лалалалалааа! #СпасибоНико pic.twitter.com/LdR00kAHVH– ФК "Зенит" (@zenit_spb) 17 мая 2017 г.
Всё для Нико. pic.twitter.com/z4pUUkmuwp– Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) 17 мая 2017 г.
Очень смешно.– Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) 17 мая 2017 г.
"Остановите, Коле надо выйти!" pic.twitter.com/F8M4WfBjFD
Последний матч Ломбертса. Овации! pic.twitter.com/mU2eO5Z09e– Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) 17 мая 2017 г.