Ломбертс поблагодарил болельщиков "Зенита"

Защитник "Зенита" Николас Ломбертс поблагодарил болельщиков сине-бело-голубых после матча 29-го тура чемпионата России против "Краснодара" (1:0). Фанаты питерцев ровно час провожали игрока кричалками и песнями во время игры. Ломбертс вышел на замену на 90-й минуте встречи в своем последнем матче за "Зенит" на "Петровском".

32-летний бельгиец покидает питерцев по окончании сезона после 10 лет в "Зените".

Трансляция матча "Зенит" – "Краснодар"