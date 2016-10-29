Владелец "Спартака" Леонид Федун перед матчем 12-го тура премьер-лиги с ЦСКА на "Открытие Арене" ответил на вопрос о перспективах красно-белых, передает из Тушина корреспондент "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ.
Как только Федун вышел из машины, к нему подошел болельщик с просьбой о совместном фото. Во время фотографирования произошел такой диалог.
Болельщик: – Леонид Арнольдович, будем в этом году чемпионами?
Федун пожал плечами и с улыбкой ответил: – В этом - нет, в следующем – будем пытаться.
– Будем! Будем! – не унимался болельщик.
Возможно, Федун имел в виду тот факт, что в этом году чемпионство уже не разыгрывается, сезон финиширует в мае 2017-го.
– Ваши ожидания от матча? – спросил Федуна корреспондент "СЭ".
– Дерби, дерби, дерби.
Трансляция матча "Спартак" – ЦСКА
Федун про ожидания. pic.twitter.com/YSS80hKnns– Михаил Гончаров (@Goncharov_Mike) 29 октября 2016 г.
emmitya
Лучше б уж честно ответил: "С таким судейством, возможно уже скоро"..... Хотя, ИМХО, этого не случится еще долгие-долгие годы. Да и Слава Богу.....
18:04
А380726
Чтоб Федун фоткался с простым фанатом? Да ему вера не позволяет это делать! Грубо разыгранный на публику спектакль с расписаными заранее репликами
18:03
crazysun78
болельщика охрана не пристрелила?.. ))
18:00
Pleafant
Федун,как старая кокетка.
17:58
Lars Berger
Кому он собрался уступать чемпионство? Перестраивающемуся "Зениту"? Обескровленному ЦСКА? Сырому "Краснодару"? Надорвавшемуся "Ростову"? Или "Амкару"? Это еще "Динамо" нет...)
17:55
GalacticBoy
Ни в этом,ни в следующем мы (вы) чемпионами не станем (не будем)
17:54
NF
Что это с ним? Никак просветление? Пора бы уж, спустя десяток лет. Кстати, по поводу следующего года...
17:43
Ясен-Красен!
Логично! в 17 будем! )))
17:36
RW.irk
Конечно! в этом году никто чемпионом не будет. Только в 17)))
17:34
энильдо
И в следующем не будете.
17:27