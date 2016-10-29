17:20 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Леонид Федун:
"В этом году чемпионами не будем.
В следующем - будем пытаться"

Леонид ФЕДУН. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Леонид ФЕДУН. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
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Владелец "Спартака" Леонид Федун перед матчем 12-го тура премьер-лиги с ЦСКА на "Открытие Арене" ответил на вопрос о перспективах красно-белых, передает из Тушина корреспондент "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ.

Как только Федун вышел из машины, к нему подошел болельщик с просьбой о совместном фото. Во время фотографирования произошел такой диалог.

Болельщик: – Леонид Арнольдович, будем в этом году чемпионами?

Федун пожал плечами и с улыбкой ответил: – В этом - нет, в следующем – будем пытаться.

– Будем! Будем! – не унимался болельщик.

Возможно, Федун имел в виду тот факт, что в этом году чемпионство уже не разыгрывается, сезон финиширует в мае 2017-го.

– Ваши ожидания от матча? – спросил Федуна корреспондент "СЭ".

– Дерби, дерби, дерби.

Трансляция матча "Спартак" – ЦСКА

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 12-й тур
Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. "Спартак" - ЦСКА

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КОММЕНТАРИИ (10)
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emmitya

Лучше б уж честно ответил: "С таким судейством, возможно уже скоро"..... Хотя, ИМХО, этого не случится еще долгие-долгие годы. Да и Слава Богу.....

18:04

А380726

Чтоб Федун фоткался с простым фанатом? Да ему вера не позволяет это делать! Грубо разыгранный на публику спектакль с расписаными заранее репликами

18:03

crazysun78

болельщика охрана не пристрелила?.. ))

18:00

Pleafant

Федун,как старая кокетка.

17:58

Lars Berger

Кому он собрался уступать чемпионство? Перестраивающемуся "Зениту"? Обескровленному ЦСКА? Сырому "Краснодару"? Надорвавшемуся "Ростову"? Или "Амкару"? Это еще "Динамо" нет...)

17:55

GalacticBoy

Ни в этом,ни в следующем мы (вы) чемпионами не станем (не будем)

17:54

NF

Что это с ним? Никак просветление? Пора бы уж, спустя десяток лет. Кстати, по поводу следующего года...

17:43

Ясен-Красен!

Логично! в 17 будем! )))

17:36

RW.irk

Конечно! в этом году никто чемпионом не будет. Только в 17)))

17:34

энильдо

И в следующем не будете.

17:27

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