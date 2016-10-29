Владелец "Спартака" Леонид Федун перед матчем 12-го тура премьер-лиги с ЦСКА на "Открытие Арене" ответил на вопрос о перспективах красно-белых, передает из Тушина корреспондент "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ.

Как только Федун вышел из машины, к нему подошел болельщик с просьбой о совместном фото. Во время фотографирования произошел такой диалог.

Болельщик: – Леонид Арнольдович, будем в этом году чемпионами?

Федун пожал плечами и с улыбкой ответил: – В этом - нет, в следующем – будем пытаться.

– Будем! Будем! – не унимался болельщик.

Возможно, Федун имел в виду тот факт, что в этом году чемпионство уже не разыгрывается, сезон финиширует в мае 2017-го.

– Ваши ожидания от матча? – спросил Федуна корреспондент "СЭ".

– Дерби, дерби, дерби.

Трансляция матча "Спартак" – ЦСКА