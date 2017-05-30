Леонид Федун: "Интерес к Зобнину? А что, "Шальке" и "Рома" круче, чем "Спартак"?"

Владелец "Спартака" Леонид Федун отметил, что перед уходом в европейский клуб полузащитник Роман Зобнин​ должен показать себя в Лиге чемпионов. По словам руководителя, именно этот турнир покажет, на что реально способен хавбек.

– Интерес к Зобнину со стороны "Шальке" и "Ромы"? А что, "Шальке" и "Рома" круче, чем "Спартак", с точки зрения зарплат, бонусов? Нет, - отметил Федун в эфире программы "Все на футбол". - Мы видели, как Зинченко ушел на пике в "Манчестер Сити". Где он сейчас?

Роману нужно показать себя зарубежным скаутам на уровне Лиги чемпионов. Давайте откровенно говорить: уровень нашего чемпионата достаточно средний. Мы шестые-седьмые в Европе. Именно Лига чемпионов показывает, ху из ху.

Первое большое интервью после чемпионства владелец "Спартака" дал "СЭ"