Кристиан Паскуато: "Спартак" и "Зенит" нравятся больше всех"

Итальянский нападающий "Крыльев Советов" Кристиан Паскуато перед матчем 16-го тура чемпионата России против "Спартака" в составе соперника выделил голландского форварда Квинси Промеса. По его словам, красно-белые показывают лучшую игру в чемпионате наряду с "Зенитом".

– На кого в составе "Спартака" вашей команде стоит обратить внимание в первую очередь?

– На Промеса. Очень хорош. Быстрый, техничный, с ударом.

– Игра какой команды в чемпионате России вам нравится больше прочих?

– Назову две: "Спартак" и "Зенит".

– Именно "Зениту" вы забили свой первый и пока последний гол в нашем чемпионате…

– Чему был чрезвычайно рад. Надеюсь, что сумею огорчить и другого фаворита.

– У вас есть цель – забить за сезон определенное количество голов?

– Нет. Хотелось бы как можно больше. Но пока мой максимум – 9 голов за "Модену" в сезоне 2010/11 в итальянской серии В. В большей степени я ассистент, а не бомбардир, и от того, что помогаю забивать партнерам, получаю не меньшее удовольствие, чем от голов. (Александр ПРОСВЕТОВ)

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