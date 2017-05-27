Константин Сарсания: "Постараемся достичь тех же целей, что и в первый приход в "Зенит"

Спортивный директор "Зенита" Константин Сарсания в интервью "СЭ" прокомментировал свое назначение. О нем сине-бело-голубые объявили сегодня, а накануне в невский клуб на руководящую должность вернулся Сергей Фурсенко.
– Благодарен главе "Газпрома", акционерам, совету директоров клуба за доверие, - говорит Сарсания. – Сергей Александрович Фурсенко пригласил в "Зенит" во второй раз, спасибо ему за доверие. Надеюсь, наша работа будет не менее успешной, чем в первый приход. Сделаю все возможное, чтобы "Зенит" был на ведущих позициях в российском и европейском футболе.
– Тогда был выигран чемпионский титул и Кубок УЕФА. Сейчас такие же цели?
– Будем стараться.
– Вопрос с главным тренером – ваша зона ответственности?
– Пока без комментариев. Решение примет руководство клуба.
– Вы покидаете пост главного тренера литовского "Атлантаса"?
– Да. (Сергей ЕГОРОВ)
ioan
Валера Карпин им нужен)
15:12
Спартач и че?
почему очевидно талантливый по мнению руководства зенита работает(ал) в каком то атлантасе?
15:02
achuburov
назад в будущее. а романцев спартак не возглавил случайно опять? и газзаев не перестал быть депутатом?
14:53
serzheo
Ну собственно ожидалось, от добра - добра не ищут.
14:46