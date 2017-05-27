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Константин Сарсания: "Постараемся достичь тех же целей, что и в первый приход в "Зенит"

Константин САРСАНИЯ. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Константин САРСАНИЯ. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
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Спортивный директор "Зенита" Константин Сарсания в интервью "СЭ" прокомментировал свое назначение. О нем сине-бело-голубые объявили сегодня, а накануне в невский клуб на руководящую должность вернулся Сергей Фурсенко.

 
11 ноября 2007 года. Раменское. "Сатурн" - "Зенит" - 0:1. Сергей ФУРСЕНКО и футболисты питерского клуба празднуют свое первое чемпионство в российской истории.Фурсенко снова в Зените

– Благодарен главе "Газпрома", акционерам, совету директоров клуба за доверие, - говорит Сарсания. – Сергей Александрович Фурсенко пригласил в "Зенит" во второй раз, спасибо ему за доверие. Надеюсь, наша работа будет не менее успешной, чем в первый приход. Сделаю все возможное, чтобы "Зенит" был на ведущих позициях в российском и европейском футболе.

– Тогда был выигран чемпионский титул и Кубок УЕФА. Сейчас такие же цели?

– Будем стараться.

– Вопрос с главным тренером – ваша зона ответственности?

– Пока без комментариев. Решение примет руководство клуба.

– Вы покидаете пост главного тренера литовского "Атлантаса"?

– Да. (Сергей ЕГОРОВ)

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КОММЕНТАРИИ (4)
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ioan

Валера Карпин им нужен)

15:12

Спартач и че?

почему очевидно талантливый по мнению руководства зенита работает(ал) в каком то атлантасе?

15:02

achuburov

назад в будущее. а романцев спартак не возглавил случайно опять? и газзаев не перестал быть депутатом?

14:53

serzheo

Ну собственно ожидалось, от добра - добра не ищут.

14:46