10:33 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

КДК оштрафует "Спартак" и "Зенит" за поведение фанатов

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Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал о предварительной повестке дня на заседании комитета, который состоится 19 апреля в Доме футбола. На нем будут рассмотрены нарушения дисциплинарного регламента со стороны "Спартака" и "Зенита" в матче 23-го тура чемпионата России. Напомним, что красно-белые победили со счетом 2:1.

 
Сегодня. Москва. "Спартак" - "Зенит" - 2:1."Спартак" - "Зенит": шоу трибун

- Болельщики "Спартака" скандировали ненормативную лексику, использовали и бросали пиротехнические средства, - сказал Григорьянц. - Также на поле были брошены посторонние предметы. Болельщики "Зенита" использовали пиротехнику.

- А мат со стороны гостей?

- В рапорте делегата это не отражено.

- На трибунах появлялись баннеры в адрес Артема Дзюбы.

- Повестка предварительная. Если со стороны делегата будут какие-то дополнения, то мы включим их в повестку. (Сергей АСТАХОВ)

Трансляция матча "Спартак" - "Зенит"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 23-й тур
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КОММЕНТАРИИ (1)
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Антиконь .

В болото- "культурной" столице - матом не ругаются!!!

10:50

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