КДК оштрафует "Спартак" и "Зенит" за поведение фанатов

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал о предварительной повестке дня на заседании комитета, который состоится 19 апреля в Доме футбола. На нем будут рассмотрены нарушения дисциплинарного регламента со стороны "Спартака" и "Зенита" в матче 23-го тура чемпионата России. Напомним, что красно-белые победили со счетом 2:1.
- Болельщики "Спартака" скандировали ненормативную лексику, использовали и бросали пиротехнические средства, - сказал Григорьянц. - Также на поле были брошены посторонние предметы. Болельщики "Зенита" использовали пиротехнику.
- А мат со стороны гостей?
- В рапорте делегата это не отражено.
- На трибунах появлялись баннеры в адрес Артема Дзюбы.
- Повестка предварительная. Если со стороны делегата будут какие-то дополнения, то мы включим их в повестку. (Сергей АСТАХОВ)
Антиконь .
В болото- "культурной" столице - матом не ругаются!!!
10:50