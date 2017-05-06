Каррера отказался от общения с прессой после игры с "Томью". Что случилось?

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера не пришел на пресс-конференцию после домашнего матча 27-го тура чемпионата России с "Томью" (1:0). Также итальянский специалист отказался от общения с телерепортерами и пропустил обязательное флеш-интервью.

Сразу после финального свистка эмоционально реагировавший на игру Каррера не стал праздновать победу вместе с командой и отправился под трибуну. О причинах такого решения тренера лидера чемпионата не сообщается.

– Вынужден извиниться, но Каррера на пресс-конференцию сегодня не придет. Почему? Спросите его сами после матча с Пермью, а еще лучше после матча с "Тереком", – передает слова главы департамента "Спартака" по связям с общественностью Леонида Трахтенберга корреспондент "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ.

Напомним, после победы над "Томью" красно-белые сохранили 10-очковое преимущество над ЦСКА и гарантировали себе попадание в Лигу чемпионов в следующем сезоне. Более того, уже завтра спартаковцы могут впервые за 16 лет стать чемпионами России, если "Зенит" не сумеет на своем поле переиграть "Терек". Если же питерцы завтра все-таки победят, то для получения золотых медалей "Спартаку" нужно будет набрать одно очко в трех оставшихся турах – против "Амкара" (в гостях), "Терека" (дома) и "Арсенала" (в гостях).

"СЭ" вел трансляцию матча "Спартак" – "Томь"