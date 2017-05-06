Каррера отказался от общения с прессой после игры с "Томью". Что случилось?

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера не пришел на пресс-конференцию после домашнего матча 27-го тура чемпионата России с "Томью" (1:0). Также итальянский специалист отказался от общения с телерепортерами и пропустил обязательное флеш-интервью.
Сразу после финального свистка эмоционально реагировавший на игру Каррера не стал праздновать победу вместе с командой и отправился под трибуну. О причинах такого решения тренера лидера чемпионата не сообщается.
– Вынужден извиниться, но Каррера на пресс-конференцию сегодня не придет. Почему? Спросите его сами после матча с Пермью, а еще лучше после матча с "Тереком", – передает слова главы департамента "Спартака" по связям с общественностью Леонида Трахтенберга корреспондент "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ.
Напомним, после победы над "Томью" красно-белые сохранили 10-очковое преимущество над ЦСКА и гарантировали себе попадание в Лигу чемпионов в следующем сезоне. Более того, уже завтра спартаковцы могут впервые за 16 лет стать чемпионами России, если "Зенит" не сумеет на своем поле переиграть "Терек". Если же питерцы завтра все-таки победят, то для получения золотых медалей "Спартаку" нужно будет набрать одно очко в трех оставшихся турах – против "Амкара" (в гостях), "Терека" (дома) и "Арсенала" (в гостях).
DoodlyDoo
Чувак испугался вопросов о левом пенальти и левой победе )) Уху, какой обидчивый макаронник Пора бы ему уже понять что "Три очка не пахнут!"(с) Глушаков
22:01
Kot, kotoryi
Похоже Каррера ушел из Спартака!.... В Томь.
21:58
zvovs
Волейболюга ---"Карера всё про это чемпионство понял. И исполнять роль клоуна не захотел. Хотя и исполнил."---21:52------------------------------------------------------- Если хочет сохранить репутацию то уйдёт летом, хотя за прибавку может согласится позорится с Спартаком в Европе.
21:57
Seraffim
Выиграли и забыли. Могли бы конечно, после забитого пенальти поактивнее подвигаться, что бы ни тренера,ни болельщиков не расстраивать.
21:55
Русский
Представляю, в каком гневе сейчас Массимо... Он и во время матча в шоке был от действий игроков, не пытаясь скрыть бешенство...
21:55
Один человек
Ставка 47:1 не сыграла
21:53
Hrenoid
Будет великий трах в раздевалке. Играли явно по-разгильдяйски... на одной ноге... Такие матчи чемпиона не красят. Отбыли матч на поле...
21:53
Волейболюга
Карера всё про это чемпионство понял. И исполнять роль клоуна не захотел. Хотя и исполнил.
21:52
Maradona10
ему просто стыдно за такую игру с молодёжным составом томи на своём поле
21:48
zvovs
С - Стыд.)
21:46
qwe20
Да нормально все. Обыграли без шансов. Без таких невзрачных побед не бывает чемпионств. Так что Массимо строго журит ребят не стоит.
21:46
dima2001
Кажется Каррера понял как досталась игра Спартаку.Ему стало просто стыдно.
21:44
Айл би бэк
Нормальный человеческий поступок.
21:43
Alex.S
Зря. Это тренерская повинность. И требование регламента. Законы нужно уважать.
21:42
James Gang
Каррера пошёл их всех бить этих мазил, возможно ногами!
21:40
waleriy
Команда не выполнила установку тренера.
21:39
баламошка
А чего обижаться? По голевым моментам 5-1 в пользу Спартака. Во втором тайме Томь практически не вылезала со своей половины поля. Хотя игра была, конечно, паршивенькая, относительно того, что Томь - атсайдер, гостевая команда и пионеротряд. Бывает. Нажрались наверное, после того как коней второй раз за сезон обыграли.
21:39
Den211
вообще-то Каррера итальянец, а не испанец. Во всяком случае был им до матча :)
21:37