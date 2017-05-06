21:33 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Каррера отказался от общения с прессой после игры с "Томью". Что случилось?

Сегодня. Москва. "Спартак" - "Томь" - 1:0. Массимо КАРРЕРА сразу после игры ушел в раздевалку. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Сегодня. Москва. "Спартак" - "Томь" - 1:0. Массимо КАРРЕРА сразу после игры ушел в раздевалку. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
0
0
0
0
18

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера не пришел на пресс-конференцию после домашнего матча 27-го тура чемпионата России с "Томью" (1:0). Также итальянский специалист отказался от общения с телерепортерами и пропустил обязательное флеш-интервью.

Сразу после финального свистка эмоционально реагировавший на игру Каррера не стал праздновать победу вместе с командой и отправился под трибуну. О причинах такого решения тренера лидера чемпионата не сообщается.

– Вынужден извиниться, но Каррера на пресс-конференцию сегодня не придет. Почему? Спросите его сами после матча с Пермью, а еще лучше после матча с "Тереком", – передает слова главы департамента "Спартака" по связям с общественностью Леонида Трахтенберга корреспондент "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ.

Напомним, после победы над "Томью" красно-белые сохранили 10-очковое преимущество над ЦСКА и гарантировали себе попадание в Лигу чемпионов в следующем сезоне. Более того, уже завтра спартаковцы могут впервые за 16 лет стать чемпионами России, если "Зенит" не сумеет на своем поле переиграть "Терек". Если же питерцы завтра все-таки победят, то для получения золотых медалей "Спартаку" нужно будет набрать одно очко в трех оставшихся турах – против "Амкара" (в гостях), "Терека" (дома) и "Арсенала" (в гостях).

"СЭ" вел трансляцию матча "Спартак" – "Томь"

0
0
0
0
18
Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 27-й тур
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (18)
Войти, чтобы оставить комментарий

DoodlyDoo

Чувак испугался вопросов о левом пенальти и левой победе )) Уху, какой обидчивый макаронник Пора бы ему уже понять что "Три очка не пахнут!"(с) Глушаков

22:01

Kot, kotoryi

Похоже Каррера ушел из Спартака!.... В Томь.

21:58

zvovs

Волейболюга ---"Карера всё про это чемпионство понял. И исполнять роль клоуна не захотел. Хотя и исполнил."---21:52------------------------------------------------------- Если хочет сохранить репутацию то уйдёт летом, хотя за прибавку может согласится позорится с Спартаком в Европе.

21:57

Seraffim

Выиграли и забыли. Могли бы конечно, после забитого пенальти поактивнее подвигаться, что бы ни тренера,ни болельщиков не расстраивать.

21:55

Русский

Представляю, в каком гневе сейчас Массимо... Он и во время матча в шоке был от действий игроков, не пытаясь скрыть бешенство...

21:55

Один человек

Ставка 47:1 не сыграла

21:53

Hrenoid

Будет великий трах в раздевалке. Играли явно по-разгильдяйски... на одной ноге... Такие матчи чемпиона не красят. Отбыли матч на поле...

21:53

Волейболюга

Карера всё про это чемпионство понял. И исполнять роль клоуна не захотел. Хотя и исполнил.

21:52

Maradona10

ему просто стыдно за такую игру с молодёжным составом томи на своём поле

21:48

zvovs

С - Стыд.)

21:46

qwe20

Да нормально все. Обыграли без шансов. Без таких невзрачных побед не бывает чемпионств. Так что Массимо строго журит ребят не стоит.

21:46

dima2001

Кажется Каррера понял как досталась игра Спартаку.Ему стало просто стыдно.

21:44

Айл би бэк

Нормальный человеческий поступок.

21:43

Alex.S

Зря. Это тренерская повинность. И требование регламента. Законы нужно уважать.

21:42

James Gang

Каррера пошёл их всех бить этих мазил, возможно ногами!

21:40

waleriy

Команда не выполнила установку тренера.

21:39

баламошка

А чего обижаться? По голевым моментам 5-1 в пользу Спартака. Во втором тайме Томь практически не вылезала со своей половины поля. Хотя игра была, конечно, паршивенькая, относительно того, что Томь - атсайдер, гостевая команда и пионеротряд. Бывает. Нажрались наверное, после того как коней второй раз за сезон обыграли.

21:39

Den211

вообще-то Каррера итальянец, а не испанец. Во всяком случае был им до матча :)

21:37