00:25 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

"Известия": "Спартак" предлагает Боккетти пойти на понижение

0
0
0

Новый договор между "Спартаком" и защитником Сальваторе Боккетти не подписан, несмотря на заинтересованность обеих сторон в продолжении сотрудничества, сообщают "Известия". По информации издания, основная причина, из-за которой этот процесс затягивается, – разногласия между футболистом и руководством клуба по поводу финансовых условий сделки. Красно-белые заинтересованы в долгосрочном сотрудничестве с Боккетти и готовы предложить ему новый контракт сроком на три года, но при этом существенно сэкономить на зарплате игрока. В свою очередь, Боккетти, на сегодня являющийся одним из ключевых футболистов московского клуба и образующий пару основных центральных защитников команды вместе с Ильей Кутеповым, идти на понижение не хочет.

По неофициальным данным, ежегодный оклад Сальваторе Боккетти в "Спартаке" на сегодня составляет около 2,7 миллиона долларов без учета бонусов и премиальных. Больше итальянца в московском клубе зарабатывает только голландский полузащитник и главная звезда красно-белых Квинси Промес, переподписавший контракт в августе 2016 года. Соглашение 29-летнего Боккетти со "Спартаком" истекает летом 2017 года.

Дополнительная информация

http://izvestia.ru/news/640628

0
0
0

Материалы REN-TV

Любопытство всемирного масштаба...

Видео: Надежда Савченко прогулялась по Красной площади...

Сбежавшую дочь Сердюкова и ее подругу разыскивают по особым приметам...

Расстрел районного судьи в КЧР киллером попал на видео...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ


Материалы других СМИ