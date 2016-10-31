"Известия": "Спартак" предлагает Боккетти пойти на понижение

Новый договор между "Спартаком" и защитником Сальваторе Боккетти не подписан, несмотря на заинтересованность обеих сторон в продолжении сотрудничества, сообщают "Известия". По информации издания, основная причина, из-за которой этот процесс затягивается, – разногласия между футболистом и руководством клуба по поводу финансовых условий сделки. Красно-белые заинтересованы в долгосрочном сотрудничестве с Боккетти и готовы предложить ему новый контракт сроком на три года, но при этом существенно сэкономить на зарплате игрока. В свою очередь, Боккетти, на сегодня являющийся одним из ключевых футболистов московского клуба и образующий пару основных центральных защитников команды вместе с Ильей Кутеповым, идти на понижение не хочет.

По неофициальным данным, ежегодный оклад Сальваторе Боккетти в "Спартаке" на сегодня составляет около 2,7 миллиона долларов без учета бонусов и премиальных. Больше итальянца в московском клубе зарабатывает только голландский полузащитник и главная звезда красно-белых Квинси Промес, переподписавший контракт в августе 2016 года. Соглашение 29-летнего Боккетти со "Спартаком" истекает летом 2017 года.