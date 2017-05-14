Ивановичу полагается медаль чемпиона Англии

Защитник "Зенита" Бранислав Иванович вправе считаться чемпионом Англии-2016/17. В этом сезоне серб провел за "Челси", который в минувшую пятницу досрочно гарантировал себе первое место, 13 матчей в премьер-лиге и в соответствии с правилами должен получить памятную награду.

Клубу-чемпиону вручаются 40 медалей – для футболистов, главного тренера и официальных лиц. При этом их передают всем игрокам, которые провели минимум пять матчей чемпионата.

Если число футболистов, сыгравших по пять и более встреч, превышает 39, с согласия руководства премьер-лиги могут быть произведены дополнительные медали. (Александр БОБРОВ)